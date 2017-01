Tagli capelli corti e pixie cut inverno 2017: ultime tendenze delle stars! Bellissimi tagli di capelli corti impazzano tra le dive e le attrici di Hollywood, che abbandonano i tagli di capelli lunghi, per scegliere acconciature cortissime, look alla moda, giovanili pratici ma anche estremamente femminili. Ne sanno qualcosa le bellissime Scarlett Johansson e Paris Jackson, che scelgono tagli di capelli simili, corti colore biondo chiarissimo. Taglio di capelli pixie cut per la bella Scarlett Johansson, più corto sulla nuca con ciuffo più lungo davanti e styling rigorosamente liscio!

Secondo le ultime news, l’attrice e Romain Dauriac si sono lasciati. L’attrice ha chiuso la relazione con il giornalista dopo due anni di matrimonio e i due sembra vivano separati già dalla scorsa estate. Una fonte ha raccontato al settimanale People: “Sono separati dalla scorsa estate”. La star di Hollywood è stata avvistata a Washington D.C. lo scorso sabato senza la fede al dito, fatto che ha alimentato le chiacchiere riguardo la possibile rottura.

Tagli di capelli cortissimi colore biondo ossigenato per la bella Paris Jackson, che opta per un taglio sfilzato corto, con frangia leggera. Styling di capelli liscio ed acconciature con mini tuppetti per la Jackson, per un look di grande effetto. La bella Paris di recente ha rivelato di essere stata aggredita sessualmente da un completo sconosciuto quando aveva solo 14 anni. La figlia di Michael Jackson, si è aperta sul drammatico evento che ha per molto tempo tenuto nascosto sia alla famiglia che agli amici. La rivelazione è stata fatta durante un’intervista con il magazine Rolling Stone: “Non voglio dare troppi dettagli. Ma non è stata per niente una bella esperienza, è stata molto dura per me e all’epoca non lo dissi a nessuno”.

