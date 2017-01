Uomini e Donne, anticipazioni del Trono classico: Sonia Lorenzini e Federico Piccinato sono d’accordo? I fans avvalorano la tesi…

Uomini e Donne, anticipazioni: continuano le polemiche di una presunta conoscenza tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato. Le ultime anticipazioni del programma di Uomini e Donne ci rendono noto che, salvo imprevisti, oggi sarà registrata un’altra puntata del trono classico. Sarà una puntata importante e decisiva per decidere le sorti della tronista Sonia Lorenzini, che è entrata nell’occhio del ciclone per la presunta conoscenza del corteggiatore Federico Piccinato. Le voci che circolano riguarderebbero un accordo tra i due: Federico dovrebbe essere la sua scelta finale. Tutto già programmato e deciso quindi, cosa che va assolutamente contro i principi del programma di Uomini e Donne. I due hanno fatto una bella esterna tra le strade di Roma come riportato dal sito il Vicolo delle News, dove non sono mancati momenti teneri, dopo la quale Federico ha scritto sui social: “Evviva quelli che ridono con gli altri e non degli altri. Evviva le persone belle, quelle che sanno colmare i vuoti, quelle che cercano di farti ridere anche quando non c’è niente da ridere. Quelle che quando non ci sono manca qualcosa. Qualcosa di bello”. Parole molto belle, chissà se sono dedicate alla sua Sonia.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: i fan di Sonia fanno un cambio di rotta.

Le polemiche sulla presunta conoscenza tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato non sembrano placarsi. È una questione che la stessa padrona di casa Maria De Filippi vuole esaminare fino in fondo. Ricordiamo che le accuse sono state mosse da Mario Serpa, compagno di Claudio Sona, prossimo opinionista del programma. I fan sembrano avvalorare la tesi, notando, sin dalla prima esterna, un bel feeling tra la tronista e il corteggiatore. In molti sono rimasti delusi dell’atteggiamento di Sonia, cambiando totalmente rotta: dal sostenerla e ammirarla a puntare il dito contro di lei. Per avere maggiori conferme su quanto accadrà non ci resta che attendere.