Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi venerdì 27 gennaio 2017. «Gemma, ammissioni, agitazioni e… la nuova dentatura!» Care amiche ed amici amanti gossiper televisivi, oggi incominciamo a fare il punto della situazione delle nostre anticipazioni news e gossip di U&D dal trono dei Senior, non solo per rispetto, ma perché proprio lì sembra che bollano tante più cose in pentola! Sempre al centro dei riflettori Gemma Galgani, che nel consueto sfogo del dopo puntata fa molte ammissioni e molte precisazioni nei suoi rapporti con Giorgio, con Marco e – come sempre – con Tina Cipollari, la bionda opinionista con la quale la sfida è sempre aperta, e non sono certo colpi di fioretto! Al centro del contenzioso è attualmente la nuova dentatura che Gemma ha riportato tornando in studio dopo la partecipazione a “Selfie“, che ha provocato gli spettacolari strali della Cipollari!

«A proposito di baci». Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi venerdì 27 gennaio 2017.

Altro tema di dibattito – per usare un eufemismo – è quello del famoso bacio sulla piazzola con Marco: è stato dato o no? Mistero! Firpo afferma, Gemma nega, anche se per la verità Maria, quando legge quello che Gemma, a proposito dei baci, ha detto alla redazione, sembra smentire quel che dice la dama. Ma vogliamo chiudere in bellezza queste news e anticipazioni sui Senior con un bel bacio – questo sì reciprocamente ammesso e anche rivendicato – che c’è stato dopo l’uscita serale con cena fra Anna e Nino. Una storia veramente così tenera, che speriamo abbia un bel seguito!

«Ci amiamo, ci divertiamo… Che vuoi di più?» Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi venerdì 27 gennaio 2017.

E noi continuiamo le nostre anticipazioni news e gossip di U&D con il Trono Classico, che annuncia – e proprio per oggi! – la registrazione delle nuove puntate. Nelle quali vedremo il tronista Manuel Vallicella alle prese con l’approfondimento della conoscenza con nuove ragazze. Lo stesso faranno gli altri tronisti Luca e Sonia. Inoltre vedremo presto gli aggiornamenti sulle coppie che sono uscite prima di Natale. Sono previsti in queste puntate. Ci saranno Claudio e Ginevra che ci raccontano come stanno andando le cose dopo la scelta, Riccardo e Camilla che ora convivono a tutti gli effetti, e ci piace chiudere con le parole di Clarissa e Federico «Ci amiamo, ci divertiamo… Che vuoi di più?» che meglio di qualsiasi commento riassumono la felice riuscita di quello che è lo scopo e l’obiettivo del salotto dell’amore di Maria De Filippi!

«Trono Gay in stand by… ma non l’amore fra Claudio e Mario!» Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi venerdì 27 gennaio 2017.

Un’altra coppia che verrà a dirci come stanno andando le cose è la prima coppia gay uscita dal programma: Claudio Sona e Mario Serpa. E le cose – come annunciano le news le anticipazioni e il gossip di U&D vanno più che bene, basti pensare che, come loro stessi raccontano, «da dicembre ad oggi ci siamo separati solo un giorno». Alla grande, quindi! Resta comunque in stand by il Trono Gay, ma è certo che ritornerà quanto prima, dal momento che i casting, che si svolgono con nuove modalità – sono in pieno svolgimento!

«Lidia e Gianmarco, inizia il romance?» Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi venerdì 27 gennaio 2017!

Uomini e Donne, Grande Fratello e Temptation Island anticipazioni gossip & news. Da qualche settimana l’ex partecipante al Grande Fratello, Lidia Vella, è di nuovo protagonista del gossip. Secondo le anticipazioni gossip & news di Uomini e Donne, Grande Fratello e Temptation Island, infatti, la bella giovane è balzata al centro dell’attenzione in seguito alla partecipazione di Alessandro Calabrese – suo ex fidanzato – al Trono Classico di U&D, come corteggiatore della tronista Sonia Lorenzini. Questa, però, lo ha eliminato dopo solo un paio di esterne. Ma dell’altro, e che altro! Le anticipazioni gossip & news di Uomini e Donne, Grande Fratello e Temptation Island rivelano che tra Gianmarco Valenza – che conosciamo bene – e Lidia Vella c’è qualcosa nell’aria: e se i due stessero insieme? Questa, infatti, è la domanda che rimbalza e rimbomba nel web e sui social. C’è a tal proposito una dichiarazione dello stesso Gianmarco, riportata da ‘Blasting News’: “Io e Lidia stiamo molto bene insieme e tra di noi, per ora c’è soltanto una grande amicizia. Sarà il tempo a rivelare se la nostra amicizia potrà estendersi ad una conoscenza più approfondita o rimanere tale”. In altri termini, per ora tra Lidia e Gianmarco – che sono venuti in contatto attraverso la frequentazione di comuni amicizie e conoscenze – sembra non ci sia nulla di più che una sincera amicizia, tuttavia, come suol dirsi… mai dire mai!