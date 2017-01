Amici 2017 Ed. 16: sfide e punizioni nella scuola di Amici. Nella puntata di oggi di Amici 2017 Ed. 16 è andata in onda la sfida tra Mike e la sfidante esterna Meezy. Gabriele Parisi giudice della sfida. Mike inizia cantando l’inedito Closer. Anche se la sfidante lascia lo studio senza parole l’esito della sfida non lascia dubbi : è Mike il vincitore e resta all’interno della scuola di Amici 2017 ed. 16. Successivamente è Lorenzo al centro del palco e gli viene mostrata una clip nella quale lui sparla della Peparini e di Emanuel Lo. Una lite incalza tra i due ma anche gli altri professori appaiono indignati. Lorenzo prova a difendersi ma è inutile, ha profondamente criticato le coreografie e quindi il lavoro del prof. Emanuel Lo e della Peparini. Il coreografo ammette di non riuscire più a lavorare con il ballerino e propone la sua eliminazione. I professori sono concordi e Lorenzo è fuori. Al suo posto entra Simone.

Amici 2017 Ed. 16: altre punizioni e l’esito della sfida a squadre.

Un’altra video clip mostra Riccardo e il suo gesto dell’ombrello al produttore musicale Settepani. Riccardo è punito: non potrà incidere il secondo inedito. La Celentano insorge dicendo: “Dovete smettere di essere maleducati e di non portare rispetto alle persone che lavorano per voi. Vi lasciate andare troppo”. La Celentano inoltre annuncia che Riccardo sarà sospeso per tre giorni da adesso e deve lasciare lo studio, in più non potrà essere mai più capitano. Inizia la sfida a squadre: prima prova di ballo, voluta da Garrison. Andrea contro Cosimo. Garrison su Andreas ha da ridire: “Era quasi ridicolo, era meglio se non ballava”. Si continua con la sfida di canto. A sfidare Mike con l’inedito è Alessio, preferito dagli allievi a Lo Strego. Lo Strego intanto è convinto che i compagni abbiano votato per Alessio per ragioni che esulano dal valore dell’inedito. Mike vince la sfida. Si prosegue con il passo a due della Celentano e coreografia della Peparini: Oliviero contro Vittoria e quest’ultima porta a casa il punto. Thomas contro Federica, prova Vodafone. Federica canta Tiziano Ferro e fa commuovere Braga. 2-2, ultima prova tra Giada e Shady. Al termine dell’esibizione anche la De Filippi si complimenta con Shagy: “Non hai mai cantato così”. E, ovviamente, Shady vince e vince la squadra. Manca il tempo per la sfida…