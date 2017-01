Amici 2017 Ed. 16 : lite tra Lorenzo e Emanuel Lo, Lorenzo è fuori, Simone fa ingresso nella scuola

Amici 2017 Ed. 16 le ultime news e anticipazioni: il video clip che “incastra” il ballerino Lorenzo. Nella puntata di oggi di Amici 2017 Ed. 16 dopo la sfida di Mike con una esterna dove vince Lorenzo è al centro del palco. Viene mostrata la clip nella quale lui sparla della Peparini e di Emanuel Lo. A udire le parole del ragazzo il professore Emanuel Lo prende parola: “Questa non è una battle, qui cerchiamo un ballerino in grado di far diventare un piccolo passo un emozione; per fare questo servono amore, sincerità e umiltà. L’amore serve a cambiare ogni volta, la sincerità per capire la tua grandezza e la tua debolezza, l’umiltà ti fa stare con i piedi per terra. Questa settimana tu hai mancato tutte e 3 le cose”. Emanuel Lo prosegue: “Non mi va più di seguirti, si è spezzato un filo che non si vedeva. Mi sono messo a tua disposizione”. L’allievo cerca di difendersi : “Sei entrato in una conversazione che non riguardava te, stavo parlando della discussione avuta con la Peparini a lezione. Sei stato tirato in mezzo non perchè…”, ma il prof. lo interrompe: “Lì si parla di coreografie di mxxxx”.

Amici 2017 Ed. 16: lo scontro tra Lorenzo e i professori.

Emanuel Lo insiste: “Forse non sai cosa sia la sincerità”. Il coreografo prosegue: “Questa roba mi distrugge il cuore, io ti ho fatto entrare nella scuola, nessuno ti voleva. Ma adesso non me la sento più di continuare con te, non ce la farei neanche ad entrare nella sala con te”. Emanuel Lo chiede la sostituzione di Lorenzo con Simone Frazzetta. Serve l’unanimità dei prof. Lorenzo cerca di difendersi e giustificare il suo comportamento: “Sono affranto, ho chiesto scusa”. Emanuel Lo spiega inoltre che ultimamente trova insufficiente Lorenzo nelle coreografie. Tutti i prof. sono d’accordo: Lorenzo è fuori. Il ballerino abbandona la trasmissione e sul palco arriva Simone. La new entry si esibisce è diviene nuovo allievo di Amici 2017 Ed. 16.