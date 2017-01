Amici 2017 Ed. 16: Mike vince la sfida e resta nella scuola

Amici 2017 Ed. 16, Mike è in sfida. La puntata di Amici 2017 Ed. 16 di oggi, sabato 18 gennaio 2017, si apre subito con una sfida. Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso sul palco e ha annunciato che a dover sostenere la sfida oggi è Mike Bird. Il ragazzo non si sente molto bene, ma presto rasserena tutti: non si tratta di nulla di grave e può sostenere la sfida. La sfidante si chiama Meezy, e subito piace al pubblico.

Amici 2017 Ed. 16, Mike Bird vince la sfida.

Mike Bird e Meezy si sfidano esibendosi con tre brani a testa, sia in italiano che in inglese. Tra i brani proposti da Mike c’è anche il suo inedito Closer. A giudicare la sfida odierna è il produttore discografico Gabriele Parisi, che premia Mike: il cantante resta nella scuola mentre Meezy, nonostante le bellissime esibizioni ed il successo riscosso presso il pubblico, torna a casa.