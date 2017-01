Amici 2017 Ed. 16: provvedimento disciplinare per Riccardo, il ragazzo è sospeso dalla scuola

Amici 2017 Ed. 16, provvedimento disciplinare per Riccardo. Colpo di scena ad Amici 2017 Ed. 16: Riccardo Marcuzzo è stato sospeso dalla scuola. Il ragazzo è uno degli allievi della scuola di Amici 2017 Ed. 16 più popolare di quest’edizione dell’amato talent: è seguitissimo sui social, e sono in tanti che scommettevano, già da adesso, per la sua vittoria. Il suo singolo “Sei mia”, infatti, ha riscosso un grandissimo successo, raggiungendo la vetta della classifica Itunes tra i singoli più venduti. Riccardo, però, si è dimostrato indisciplinato: in settimana Stefano Settepiani gli aveva chiesto di completare un inedito in due giorni. Riccardo si è sfogato con gli amici, dicendo che non avrebbe scritto un pezzo di notte, e ha fatto un brutto gesto rivolto a Stefano.

Amici 2017 Ed. 16, Riccardo sospeso per tre giorni.

Il comportamento del ragazzo è apparso molto irrispettoso, ed è stato giudicato malissimo sia dal pubblico da casa che dai professori. Maria De Filippi, durante la puntata in onda oggi, 28 gennaio 2017, chiama Riccardo. Settepani gli comunica che è stato preso un provvedimento disciplinare: la commissione ha deciso di sospenderlo per tre giorni dalle lezioni e gli impedisce esibirsi nel suo nuovo inedito. Riccardo, inoltre, non potrà mai più ricoprire il ruolo di caposquadra dei Senza Piani. La nuova leader della squadra è Vittoria.