Amnistia e indulto, carceri: ultime news. Nel quadro delle visite condotte dal Partito Radicale nelle carceri durante le festività, una delegazione radicale composta da Marco Arcangeli, Marco Giordani e Gianfranco Paris ha visitato il giorno 18 Gennaio il penitenziario reatino. Visitando il carcere di Rieti, Voltaire avrebbe una buona impressione di Rieti. Non si vive infatti male, nel carcere di Rieti. Come sottolinea il sito FrontieraRieti. com, “il carcere di Rieti è lo specchio della città che lo ospita: è un posto dove non si vive male se non hai problemi, ma dove, specie i più deboli, soffrono per una serie di carenze che affliggono anche la città: difficoltà nelle comunicazioni, mancanza di lavoro, sanità che non risponde ai bisogni/diritti degli utenti, marginalità nella organizzazione regionale.

Amnistia e indulto, ultime news.

Intanto, dopo la visita al carcere di Teramo, l’esponente dei Radicali Rita Berbardini, annuncia: “A breve riprenderò lo sciopero della fame per amnistia, indulto riforma della giustizia e riforma dell’ordinamento penitenziario- conclude la Bernardini -La situazione, in generale, è gravissima”.

Carcere e riabilitazione, i progetti di Rebibbia per i detenuti.

Le carceri realtà dure, difficili ma in molti casi anche occasioni e luogo di riabilitazione e di reinserimento, come testimonia il progetto “Una birra per ricominciare. Una birra per sentirsi più liberi. Una birra per una seconda possibilità”. Nasce così il marchio Vale la pena, un birrificio curato direttamente da 9 detenuti del carcere di Rebibbia, con birre artigianali prodotte, confezionate e vendute dagli stessi reclusi. Si tratta di un progetto elaborato nel 2012 da un gruppo di fisioterapisti. “Abbiamo conosciuto il mondo della detenzione attraverso la nostra esperienza professionale – racconta Paolo Strano, responsabile del progetto – Abbiamo incontrato persone con talento e potenzialità inespresse: per questo ci siamo impegnati a fare qualcosa per loro”. La Onlus si chiama Semi di libertà e ha l’obiettivo, tra gli altri, di ridurre il fenomeno delle recidive. “Volevamo dare ai detenuti la possibilità di non tornare più in carcere, coinvolgendoli in un progetto di lavoro”.

Reinserimento sociale dei detenuti: a Nuoro il Consiglio comunale si trasferisce in carcere per discutere del reinserimento dei detenuti!

Secondo quanto riporta la Nuova Sardegna, oggi ci sarà una seduta straordinaria per discutere del reinserimento sociale dei detenuti. Il garante Oppo ha così dichiarato: “Finalmente chi ne ha diritto potrà lavorare all’esterno”. Oggi pomeriggio ci sarà il Consiglio comunale straordinario a Badu e Carros. Dopo l’apertura dei lavori nella sala del Municipio (per formalizzare le dimissioni del consigliere Salvatore Siotto), la seduta proseguirà nel carcere.”È la prima volta che un consiglio comunale viene celebrato all’interno dell’istituto e ringrazio il sindaco Andrea Soddu e tutti i consiglieri comunali per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti dei carcerati”, dice il Garante dei detenuti Gianfranco Oppo che domani presenterà ai consiglieri comunali una relazione sulle condizioni carcerarie del penitenziario nuorese.

Poi l’assemblea civica voterà una risoluzione per il reinserimento dei detenuti nel tessuto lavorativo e sociale nel comune di Nuoro. L’obiettivo è rendere concretamente riabilitativa la pena attraverso progetti di lavoro all’interno degli uffici comunali oppure nei servizi di pubblica utilità.”Nel nostro sistema il detenuto è spinto ad una altissima passività – spiega il garante – Solo una parte ha la possibilità di lavorare mentre è in carcere e il ricorso alle pene alternative è ostacolato dalla scarsa disponibilità di percorsi alternativi“.