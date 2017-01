Anticipazioni Beautiful tutte le nuove trame settimana del 30, 31 gennaio, 1, 2, 3 e 4 febbraio 2017. «Ridge abbandona il campo». Le anticipazioni di Beautiful mostrano che Ridge organizza una romantica cena con Caroline. In questo incontro i due protagonisti hanno modo di chiarirsi in merito a tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Ridge ha preso una posizione definitiva sul rapporto con la bellissima Spencer. Il Forrester fa capire alla moglie che il loro tempo insieme è finito e quindi le comunica che ha intenzione di lasciarla.

«L’ultimo bozzetto…» Nuove Anticipazioni Beautiful settimana 30, 31 gennaio, 1, 2, 3 e 4 febbraio 2017.

Questa dunque è la triste rivelazione che ci fanno le anticipazioni di Beautiful in merito alla effimera storia che c’è stata fra Caroline e Ridge. Tuttavia, prima di separarsi, lo stilista invita la donna a disegnare insieme un ultimo bozzetto proprio come nell’occasione in cui si innamorarono. Nel frattempo, Bill è ben deciso a portare via a Katie il piccolo Will, ma Brooke si prodiga per convincere il cognato a ripensarci e a restituire il bambino alla madre.