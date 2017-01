Anticipazioni Il Segreto le trame di sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 gennaio 2017: «Il dramma del Jaral: incidente o incendio doloso?» Santacruz narcotizzati da Francisca!» Abbiamo visto attraverso le anticipazioni de Il Segreto come la tragedia dell’incendio al Jaral abbia fatto calare su tutto il paese di Puente Viejo una cappa di lutto, dolore e disperazione. Resta una domanda: si è trattato di un incidente o di un incendio doloso? E, nel secondo caso, chi mai avrebbe potuto concepire un’azione così atroce, che ha visto lo sterminio di un’intera famiglia – i nuovi arrivati Mella – inclusi due bambini? I personaggi più importanti della saga si interrogheranno su questo, e le anticipazioni annunciano che le prossime puntate vedranno al centro lo scioglimento di questo terribile enigma.

«Eliseo abbandona il campo?» Anticipazioni Il Segreto le trame di sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 gennaio 2017

Sempre attraverso le anticipazioni de Il Segreto abbiamo visto come Eliseo – almeno apparentemente – abbia deciso di rinunciare, sia pure in cambio di un’ingente quantità di fruscianti e tintinnati pesetas, alla lotta con Sol e con Severo. Di conseguenza, la canaglia abbandona La Quinta. Nel frattempo Emilia va da Alfonso per dirgli della sua decisione di lasciare per sempre Puente Viejo per rifarsi una vita con César a Malaga. La notizia ovviamente sconvolge il povero Castañeda: troppo dura è stata la punizione per il suo, pur grave, sbaglio!

«Onésimo: l’indagatore indagato!» Anticipazioni Il Segreto le trame di sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 gennaio 2017

Buone notizie ci danno invece le anticipazioni de Il Segreto sulla salute di Rosario. Infatti il bravo dottor Lucas Moliner la dichiara finalmente fuori pericolo, e ora – pur fra tanti guai – la buona donna è entusiasta all’idea che molto presto potrà trasferirsi nella nuova casa che i figli le hanno regalato, come pegno del loro amore! Nel frattempo, dopo quanto rivelato loro da Emilia, Gracia e Dolores pensano sia arrivato il momento di compiere delle indagini molto accurate per accertarsi della vera identità di Onésimo. Infine Francisca – tra un intrigo e l’altro – si sente toccata dalla divina Grazia. e persiste nel tentare di persuadere i suoi concittadini che ha visto la Vergine…