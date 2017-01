Calciomercato 2017: le news ad oggi 28 gennaio. Le ultime su Kessie, Gabbiadini e Paredes. Negli ultimi giorni frenetici del calciomercato invernale, si susseguono i nomi di diversi giocatori del campionato italiano pronti a lasciare le loro squadre per spostarsi in altri club della Serie A e dei campionati stranieri. Il nome di Kessie nelle ultime ore è stato associato alla Roma, scopriamo le ultime notizie sul calciomercato ad oggi 28 gennaio 2017.

Calciomercato 2017: ultime news ad oggi.

La Roma entro il 31 gennaio mira a chiudere le trattative per Kessie, il mediano dell’Atalanta che ha fatto gola a più squadre di serie A e che potrebbe raggiungere Roma questa estate. La squadra di Pallotta, secondo quanto scritto da Gazzetta, potrebbe ricevere presto il sì del Sassuolo per Defrel ma sarebbe anche portata a valutare offerte dalla Premier per Paredes. La vendita sarebbe funzionale all’arrivo di Donsah in giallorosso. La Samp potrebbe essere invece vicina a Paloschi mentre il Napoli sta per salutare, stavolta per davvero, l’attaccante Manolo Gabbiadini. Il numero 23 degli azzurri starebbe per essere ceduto al Southampton ma al momento l’obiettivo del club resterebbe una cifra importante e non al di sotto del valore del calciatore.