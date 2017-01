C'è posta per te, anticipazioni ed ospiti di stasera, 28 gennaio 2017: Emma Marrone e gli attori de Il Segreto Alvaro Morte, Adriana Torrebejano e Chico Garcia

C’è posta per te: stasera, 28 gennaio 2017, nuova emozionante puntata, le anticipazioni. Stasera, sabato 28 gennaio 2017, ci sarà un’altra imperdibile puntata di C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi molto amato e seguito dagli italiani. Stasera la puntata si preannuncia ricca di emozioni, di storie commoventi, e con tanti ospiti. Anche stasera Maria De Filippi darà spazio a chi vuole riavvicinarsi ad una persona amata, un fidanzato, un genitore, un amico, un fratello. Storie vere, toccanti, emozionanti, e spesso si riesce a raggiungere lo sperato lieto fine. C’è posta per te è arrivato alla ventesima edizione, e anche quest’anno sta raggiungendo ottimi risultati in termini di ascolto e di gradimento.

C’è posta per te, le anticipazioni e gli ospiti del 28 gennaio 2017.

Le anticipazioni ufficiali di C’è posta per te rivelano che oggi, sabato 28 gennaio 2017, Emma Marrone sarà tra gli attesi ospiti. La cantante salentina si esibirà con il singolo “Quando le canzoni finiranno”, quarto brano estratto dall’album Adesso. Attesi ospiti sono anche gli attori de Il Segreto, Alvaro Morte, Adriana Torrebejano e Chico Garcia.