Guida tv, tutti i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di domani 29 gennaio 2017

Guida tv completa di domenica 29 gennaio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda venerdì sera, 27 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv Che Dio ci aiuti 4. Su Canale 5, invece, vedremo la soap Il segreto. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di domenica 29 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction Che Dio ci aiuti 4. Torna Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela con nuove avventure. Valentina continua a frequentare Gabriele, ma il suo passato busserà di nuovo alla porta… Suor Costanza, intanto, viene investita da un’auto. Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv N.C.I.S.: un marinario che lavora nell’ufficio di contro spionaggio viene asssassinato e l’agente speciale Ned Dorneget ed il suo team indagano. Su Rai 3 verrà trasmesso il programma di Fabio Fazio Che tempo che fa con tanti nuovi ospiti.

La guida tv di domenica 29 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film Pari e dispari. Johnny Firpo è un guardiamarina a cui è affidato un compito: quello di sgominare una banda di allibratori clandestini. Su Canale 5 andrà in onda la soap Il segreto. I figli dei Mella, giocando con i fuochi artificiali, provocano un incendio a El Jaral in cui tutti i componenti della famiglia Mella perdono la vita ad eccezione di Beatriz. Raimundo, Matías e Prado rimangono senza parole quando vengono a sapere che Emilia lascerà per sempre Puente Viejo per rifarsi una vita a Malaga con César.

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film con Kellan Lutz Hercules, la leggenda ha inizio. Siamo in Grecia nel 1200 A.C. Anfitrione mira al regno confinante ed affronta Argo. Dopo un inizio alla pari, Anfitrione riesce a sconfiggere il re di Argo e reclamando così il suo regno.

Guida tv: i programmi tv di domenica 29 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Domenica sera, 29 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il film Anna and the King. Anna va in Siam insieme al figlio Louis per insegnare la lingua e la cultura inglese, e vedremo le vicende di Anna e del Re del paese.