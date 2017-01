Le ultime tendenze moda primavera estate 2017: tutto ciò che non deve mancare nell’armadio. Direttamente dalle sfilate di New York, Londra, Milano e Parigi ci giungono le informazioni su quali saranno le ultime tendenze per la prossima primavera estate 2017. E allora prendete appunti su quelli che saranno i must have da sfoggiare nella bella stagione, in modo da essere sempre alla moda e non farsi cogliere impreparate. Il colore che non potrà mancare nel vostro armadio sarà il giallo. Si indossa dalla testa ai piedi, addirittura in coordinato con gli accessori. Il giallo è consigliato a more o a donne dalla carnagione olivastra. Da segnare anche il ritorno del plissè, declinato soprattutto su abiti sotto al ginocchio. Il nuovo trench, il classico soprabito della primavera, sperimenterà forme e linee inedite. Sarà destrutturato, con applicazioni e dettagli preziosi.

Il demin tornerà su camicia, pantaloni e giubbotti di jeans, in versione delavè e con strappi. Le Maxi spalle su giacche faranno riscoprire le forme degli anni ’80 con dimensioni over e “spallone” in primo piano. La fantasia a righe di abiti in maglia avvolgerà i vostri corpi, resi ancora più sinuosi dalle righe multicolor. Per i vostri piedi gli stivali estivi in tessuti leggeri e colori vitaminici. Dai colori al bianco candido che sarà la tinta evergreen della bella stagione. Si declina in tonalità che vanno dal panna al ghiaccio, dal burro all’ottico. Anche il tailleur sperimenta nuove forme e non passa inosservato grazie alla versione a quadri. Le silhouette saranno ben definite dai pantaloni a vita alta, adornati anche dall’uso di cinture in colori a contrasto. Collane e borse si caratterizzano per le catene dalle maglie maxi ma non più in metallo ma in plexi.

Le ultime tendenze moda primavera estate 2017: dalla pelle ai fuori ed orecchini extra-long.

Le ultime tendenze moda per la prossima primavera estate 2017 ci riportano pure alle giacche di ispirazione militare e dal passato. Il dettaglio in primo piano: i multi alamari. Le borse sperimentano nuovi manici, in primo piano quelli a cerchio e metallici. Tessuti operati, ricchi e brillanti impreziosiscono gonne, maglie e abiti ma anche tessuti naturali e grezzi come canvas, lino, tela di cotone. Il monospalla sarà l’abito da cockatail per eccellenza. In versione monocolore o stampato. I sandali non sono rasoterra ma aboliscono comunque il tacco. E’ il trionfo della zeppa, sempre decorata. Per le più romantiche padroneggeranno i ricami floreali per look in tonalità chiare. Maniche in primo piano, in versione maxi e scultura. Diventano elemento decorativo per l’abito. Un ritorno che affonda le sue radici nel passato, i sabot che scoprono una nuova eleganza grazie alla versione a punta, al mezzo tacco e ai tessuti preziosi. Le borse diventano super mini anzi mignon. Le borse diventano dei piccoli scrigni da indossare come una collana o da allacciare alla cintura. Tasche over adorneranno pantaloni o giacche le tasche. Torna il cappotto in pelle in tonalità scure il soprabito in nappa, lucida o opaca. Altre protagoniste saranno le giacche da scherma, trapuntate e imbottite per vincenti duelli di stile. Via alla sofficenza con il tulle. Trasparenze in primo piano con abiti e completi in tulle. Per ballerine contemporanee. Il top diventa micro e scopre l’ombellico. Si indossa sia con gonne che con pantaloni, è in pelle o in cotone. Le orecchie saranno adornate da orecchini extra long, meglio se indossati in versione mono. Bagliori e riflessi oro-argento grazie ad abiti e tessuti laminati. Un’altra tendenza per la prossima primavera estate 2017 vede protagonista il cappello che prende ispirazione direttamente dal mondo dello sport. E’ stampato e coloratissimo. Gli abiti da sera saranno ricchi e vaporosi grazie al gioco di rouches e sovrapposizioni.