Pensioni oggi 28 gennaio 2017, le ultime novità. Le news sul fronte riforma pensioni arriveranno giovedì della prossima settimana. Maurizio Sacconi, infatti, ha fatto sapere che quel giorno Giuliano Poletti sarà in commissione Lavoro al Senato “per motivare la sostenibilità delle misure previdenziali contenute nella legge di stabilità”. Sul blog dell’Associazione amici di Marco Biagi, l’ex ministro ha dichiarato:”Il Ministro del Lavoro Poletti sarà giovedì prossimo in Commissione lavoro al Senato per motivare la sostenibilità delle misure previdenziali contenute nella legge di stabilità. Era stato il presidente dell’Inps a parlare di debito implicito e non calcolato mettendo così in dubbio la stabilità della spesa pensionistica che rappresenta il principale argomento dell’Italia verso la Commissione Europea per il controllo del debito pubblico nel lungo periodo. Una valutazione insufficiente degli oneri conseguenti alle norme di flessibilità dell’età di pensione toglierebbe fiducia all’Italia nel negoziato in corso sulla manovra e potrebbe aprire un più ampio contenzioso sulla sostenibilità del debito pubblico dell’Italia”.

Riforma pensioni, le news sulla querelle tra Governo e Anm.

La questione delle pensioni e la mancata riforma è il nodo centrale anche della querelle degli ultimi tempi tra Anm e Governo. Secondo quanto riporta il sito Il Sussidiario, Piercamillo Davigo, Presidente dell’Associazione nazionale magistrati, ha spiegato che il problema “non sta nelle pensioni, ma è una questione collegata all’indipendenza della magistratura”. Di fatto c’è il sospetto che l’esecutivo possa decidere che deve fare il giudice e chi no, ma “i governi non possono decidere i giudici”, ha sottolineato l’ex membro del pool di Mani pulite. Che ha poi detto di essere disponibile qualora l’esecutivo voglia porre rimedio al vulnus creato, consistente nel fatto che “era stato preso un impegno formale, scritto, ma non è stato rispettato”.

Riforma Pensioni, la Confartigianato di Vicenza sostiene Boeri.

Sul fronte pensioni, dopo le dichiarazioni del presidente dell’Inps Tito Boeri, la Confartigianato di Vicenza ha dato ragione a Boeri, esprimendo come spesso la loro posizione fosse analoga a quella dell’Inps, soprattutto su determinate tematiche della pensione e dell’Ape, rilevando l’incongruità di un sistema che non vuole affrontare alla radice il tema dell’equità sociale. In una nota ufficiale della Confartigianato, il presidente di Confartigianato di Vicenza, Agostino Bonomo, ha più volte sostenuto che la precarizzazione del lavoro giovanile e le norme di rallentamento dei pensionamenti hanno fatto aumentare il numero degli occupati nella fascia d’età 25-35. In questo contesto le nuove norme della Legge di Stabilità, anche secondo la Confartigianato aumentano inevitabilmente la spesa pensionistica, senza porsi il problema della sostenibilità nel lungo periodo. Ciò a cui invece Confartigianato si trova in disaccordo con il Governo è l’estensione della 14ª mensilità ai pensionati, intervento che favorisce chi già gode di un trattamento pensionistico ma non affronta il tema dell’impatto che un aumento del debito provoca sulle nuove generazioni. Secondo Bonomo, dunque, bisognerà trovare un modo per dare manforte soprattutto ai giovani e dare loro la possibilità di integrarsi il prima possibile nel mondo del lavoro.

Nella nota finale, così conclude Confartigianato: “A noi piacerebbe che lo Stato affrontasse il tema senza alcun condizionamento di bandiera, che desse delle risposte incoraggianti a chi è già entrato nel mondo del lavoro, ma soprattutto a chi dovrà entrarci in futuro: se questo comportasse il fatto di richiedere sacrifici, anche piccoli, a chi ha già goduto di trattamenti privilegiati, sarebbe solo il segnale che i padri iniziano a credere nei propri figli”.

Pensioni anticipate ed Opzione donna, le ultime news.

Sul fronte pensioni anticipate ed Opzione donna, le donne del comitato Opzione donna ultimo trimestre hanno festeggiato l’obiettivo dell’estensione della misura alle lavoratrici escluse nate nell’ultimo trimestre 1957-1958 con una festa a Roma, alla presenza degli onorevoli Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Baruffi, e tutte le donne che beneficeranno della misura. Nell’ultimo post hanno così commentato l’importante risultato:”Finalmente si festeggia tutti insieme la battaglia vinta con la legge di bilancio! Ne rimangono tante altre da fare e in corso, ma un passo dopo l’altro ci arriviamo. Con Francesca, Rossella, Dianella, Cesare Damiano, Anna Giacobbe, Titti Di Salvo e tutte le donne che ora potranno andare in pensione”.

Pensioni anticipate ed Opzione donna, i prossimi obiettivi.

Sul fronte Opzione donna e pensioni anticipate, anche il nuovo gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social comincia il nuovo anno con importanti obiettivi da realizzare, come ci ha raccontato Orietta Armiliato, amministratice del gruppo. La Armiliato ci ha ragguagliato sul fatto di aver conferito mandato, insieme ad Elide Alboni in rappresentanza degli esodati, all’avv.to On.Andrea Maestri, affinché venga analizzata la percorribilità di un atto di diffida collettiva avverso Ministero del Lavoro, per sanare questa ulteriore, e far sì che il cumulo contributivo gratuito sia utilizzabile anche per accedere a Opzione donna. Inoltre, ci ha parlato anche dell’obiettivo di ottenere, stante la chiusura della sperimentazione compiutasi con la LdB 2017 della Legge 243/04, una forma pensionistica che aiuti le donne a pensionarsi anticipatamente.

Reddito di cittadinanza, le ultime dichiarazioni di Sibilla e Castaldo(M5S).

“Il reddito di cittadinanza del Movimento Cinque Stelle è una manovra economica che rilancia i consumi interni, aumenta le pensioni minime fino a 780€ e mette un freno definitivo alla povertà dilagante e concede una possibilità ai giovani italiani che vedono il proprio futuro solo all’estero. Sarà il primo atto del prossimo governo a 5 Stelle. Prima di quel momento sto studiando il modo per realizzare un primo esperimento simbolico di reddito di cittadinanza per mostrarne gli effetti pratici”. Così Carlo Sibilia, portavoce del Movimento Cinque Stelle. Sibilia oggi sabato 28 gennaio, illustrerà a Benevento i passaggi salienti dell’esperimento che intende portare avanti nelle prossime settimane. Lo farà nel corso della presentazione del libro “Il reddito di cittadinanza. Per il lavoro e per la società” scritto dal giornalista Valerio Pisaniello.

Anche Fabio Massimo Castaldo del M5S è tornato a parlare di reddito di cittadinanza Ed ha dichiarato:“I dati pubblicati da Eurispes nel ‘Rapporto Italia 2017’ fotografano una realtà drammatica, frutto di politiche scellerate messe in campo dai governi che si sono alternati in questi anni”. Lo ha afferma in una nota l’europarlamentare del M5S, Fabio Massimo Castaldo. “Governi che – aggiunge – hanno preferito fingere di non vedere ciò che, invece, era evidente: un Paese sempre più stretto nella morsa della crisi economica”.“Dallo studio – prosegue Castaldo – emerge che il 48,3% delle famiglie non arriva alla fine del mese e solo in una casa su quattro si è in grado di risparmiare qualcosa”.

“Inoltre – sottolinea Castaldo – molti giovani sono addirittura costretti a tornare a casa dai propri genitori, poiché schiacciati dalle spese legate all’affitto o al mutuo. Che Paese è quello che non riesce ad assicurare un futuro ai propri giovani? Che Paese è quello che non promuove misure di sostegno verso chi è in difficoltà? Siamo davanti ad una situazione intollerabile. Il Movimento 5 Stelle vuole combattere le crescenti disuguaglianze con misure concrete, a partire dalla nostra proposta sul ‘Reddito di cittadinanza’. Una vera e propria manovra economica volta a supportare quei cittadini colpiti dalla crisi che – conclude Castaldo – ha l’obiettivo di porre rimedio a quelle logiche scellerate che governano l’Italia da troppo tempo”.