Serie A, 22° giornata: probabili formazioni, diretta tv e ultime news. Le partite del 22° turno di serie A che si giocano domani, domenica 29 gennaio 2017, sono otto: alle 12:30 Torino-Atalanta, alle 15:00 Crotone-Empoli, Udinese-Milan, Sassuolo-Juventus, Sampdoria-Roma, Cagliari-Bologna, Fiorentina-Genoa, alle 20:45 Napoli-Palermo. Il Torino di Sinisa Mihajlovic ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, nella partita delle 12:30 allo Stadio Grande Torino. Le due squadre sono separate da 8 punti, ma i granata credono ancora in un posto in Europa League. Formazioni offensive e spregiudicate per entrambe: Iago Falque, Ljajic e Belotti sfidano Kurtic, Papu Gomez e Petagna. Si prevedono molti gol.

La Juventus va a Reggio Emilia, ospite del Sassuolo, per una partita dai mille significati per i bianconeri e per Max Allegri. La sconfitta subita l’anno scorso su questo campo diede la scossa ai Campioni d’Italia che reagirono con una rimonta incredibile. I neroverdi hanno ritrovato i gol di Matri e le invenzioni di Berardi, sperando in un girone di ritorno migliore di quello dell’andata. Confermato il 4-2-3-1 per la Juventus: Rincon, Marchisio e Sturaro dovrebbero far rifiatare Khedira, Pjanic e Mandzukic. Il Milan gioca a Udine, in una trasferta difficile nonostante le ultime tre sconfitte consecutive dei friulani in campionato. I rossoneri non vincono dall’8 gennaio contro il Cagliari e devono recuperare punti preziosi per l’Europa.

Probabile occasione dal primo minuto per il nuovo acquisto Deulofeu. La Roma vola a Genova, ospite della Sampdoria di Giampaolo. Una sfida già vista in Coppa Italia dieci giorni fa, quando i giallorossi prevalsero 4-0. Ma i doriani in casa hanno un buon rendimento e sperano di scacciare via la crisi di risultati. Ottimo momento per Spalletti, che viene da 5 vittorie consecutive e ha trovato la quadra col suo 3-4-2-1. Un’altra sfida interessante delle 15:00 sarà Fiorentina-Genoa, che si preannuncia ricca di gol e spettacolo.

Concludono il pomeriggio di serie A la sfida salvezza Crotone-Empoli e Cagliari-Bologna. Il posticipo delle 20:45 sarà Napoli-Palermo, esordio in panchina per il nuovo allenatore dei rosanero Diego Lopez, l’ennesimo della gestione Zamparini. Ci vorrà un’impresa per fare punti al San Paolo, contro una delle squadre più in forma del campionato. Diretta TV: tutte le partite saranno trasmesse sui canali Sky Calcio, mentre Premium Sport trasmetterà solo Sassuolo-Juventus, Sampdoria-Roma, Fiorentina-Genoa, Udinese-Milan e Napoli-Palermo.