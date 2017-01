Serie A: tutte le partite della 22a settimana, oggi 28 gennaio 2017 Lazio-Chievo e Inter-Pescara

Serie A, le partite della 22a giornata del 28 e 29 gennaio 2017. Appuntamento oggi e domani con le partite della 22a giornata del campionato di Serie A. Ecco tutte le partite del 28 e 29 gennaio 2017. Alle 18.00 il match dell’Olimpico Lazio-Chievo mentre stasera a San Siro l’Inter affronterà il Pescara.

Le partite di domani domenica 29 gennaio 2017: alle 12.30 Torino-Atalanta. Alle 15.00 vedremo gli altri match: Crotone-Empoli, Udinese-Milan, Sassuolo-Juventus, Sampdoria-Roma, Fiorentina-Genoa e Cagliari-Bologna. La partita serale del San Paolo alle 20.45 è Napoli-Palermo.

Ecco le parole di Simone Inzaghi ieri alla vigilia della partita con il Chievo: “La cosa che ci ha portato in alto in classifica è senza dubbio l’atteggiamento e l’approccio alle partite. Noi non possiamo permetterci di sbagliare la mentalità con cui scendere in campo. Avremmo perso contro la Juventus, ma non dovevamo farlo così prendendo 2 gol in un quarto d’ora. Il loro messaggio è che noi non possiamo mollare di un centimetro. So che domani ripartiremo, ho visto le facce giuste… Abbiamo parlato e abbiamo capito dove migliorare. Le tre gare dopo Natale le abbiamo vinte nonostante siano state difficili. Domani vedrete una squadra che darà tutto per i tre punti… Avremo il Chievo e sarà importantissima per noi. Dobbiamo ripartire e stare con le prime. Poi si vedrà, mancheranno 3-4 giorni e parleremo con la società; poi ci sarà anche l’Inter, ma ci penseremo da domenica mattina”.