Silvia Toffanin, il look a Verissimo di oggi, 28 gennaio 2017. Va in onda oggi, sabato 28 gennaio 2017 su Canale 5, un’altra puntata di Verissimo con tanti ospiti. Silvia Toffanin ospiterà nel suo salotto Alessia Marcuzzi, che rivelerà alcuni retroscena dell’Isola dei Famosi 2017, che avrà inizio lunedì 30 gennaio 2017. Ci saranno, poi, Mariano Di Vaio, Cesara Buonamici, Carlota Barò e Alejandro Siguenza e Pupo. Ad ogni puntata di Verissimo ammiriamo gli eleganti outfit indossati da Silvia Toffanin. Per la puntata di Verissimo di sabato scorso, Silvia ha scelto un abito lungo, che scivola morbido lungo il corpo. L’abito presenta una fantasia geometrica sui toni del grigio, del nero e del bianco, ed ha sottili spalline ed un cinturino nero che mette in risalto il punto vita.

Silvia Toffanin per la puntata di Verissimo di sabato scorso ha scelto di lasciare i capelli sciolti, con piega liscia e riga al centro. Quale outfit ha scelto di indossare oggi, sabato 28 gennaio 2017, la reginetta di Verissimo?