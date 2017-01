Tagli di capelli corti 2017: ecco i tagli di capelli corti più belli per la primavera estate 2017. Le ultime tendenza in tema di tagli di capelli 2017 per la nuova stagione già scalpitano con tutta la loro forza. La Primavera è la stagione che più di tutte fa venire voglia di rinnovare il proprio hair look. I tagli di capelli corti per un taglio totale del proprio look vanno per la maggiore, in più sono facili da gestire, pratici e anche molto versatili, restando l’alternativa più comoda e cool allo stesso tempo. Le ultime tendenze per quanto riguarda i tagli di capelli Primavera – Estate 2017, quindi, puntano su hairstyle con frangia oppure su bob divisi da una riga centrale, senza dimenticare il look sleek, i tagli super corti o quelli mossi da morbidi ricci.

Tagli di capelli corti 2017: tagli di capelli corti e super corti con ciuffi o frange.

Ma vediamo quali saranno i look più in voga per la prossima primavera estate 2017. La frangia a tendina sarà tra le proposte per avere una frangia diversa dal solito e create un gioco di volumi con pennellate di colore. Riga centrale, disegnata con precisione, per dividere in due le chiome molto lisce sarà tra le proposte, arricchito da un po’ di volume, per evitare l’effetto piatto. Il bob mosso sarà il taglio per chi ama il caschetto corto ma non vuole un hair look uniforme e ordinato. Un richiamo agli anni Ottanta si potrà avere con un ciuffo laterale ben sistemato o l‘immancabile frangia che vivacizzerà il tutto. Il caschetto dal taglio preciso che lascerà la fronte scoperta sarà l’ideale per visi dai lineamenti non troppo marcati. Riccio con volume per un ritorno agli anni 70’ 80’ ma il taglio cortissimo sarà la scelta più radicale e, allo stesso tempo, più comoda. Attenzione però, perché mette in evidenza la forma del viso. Per chi vorrà osare il taglio corto con frangia piena ma cortissima e illuminato dal biondo platino per un look punk-chic sarà la scelta ideale per accogliere la prossima primavera estate 2017. Il taglio sleek utilizzando un gel extra-strong per creare onde, micro ciuffi e volumi farà impazzire molte di voi.