Tagli di capelli 2016: le novità per i tagli corti e pixie

Tagli di capelli: le tendenze 2017. Fantasia e look sbarazzini saranno le chiavi di lettura dell’hairstyle di questo 2017 appena arrivato. Il ritorno agli anni ’60 e ’70 vi aiuterà a sbizzarrirvi e ad osare acconciature e tagli di capelli chic e femminili, specialmente se avete i capelli corti. Il pixie resta uno dei tagli più ricercati e amati da chi vuole i capelli corti, le bionde in particolare ma anche il caschetto corto è un irrinunciabile cult.

Tagli di capelli: le novità ad oggi e le prossime tendenze.

Il pixie con ciuffo allungato, senza rasature esagerate ma che enfatizza la dolcezza dei lineamenti ricorda le icone del passato, da Twiggy a Lady Diana che del taglio corto di capelli hanno fatto un loro punto di forza. Per renderlo ancora più grintoso potete scegliere una via di mezzo tra pixie e caschetto come quella scelta da Kristen Stewart che del taglio di capelli corto portato di sbieco e scomposto ha fatto un trademark come le bellissime attrici di un tempo. La differenza rispetto ai mesi scorsi: osare con il colore. Via libera dunque ai pastelli, alle schiariture che realizzano contouring e alle ondulazioni frisé per rendere unici i nuovi tagli di capelli corti del 2017. In foto l’attrice più amata dalle nuove generazioni che senza problemi ha scelto il taglio di capelli corto per esprimere la sua meravigliosa personalità: Kriste Stewart.