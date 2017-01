Tempesta d’Amore, le anticipazioni e le trame della settimana del 29, 30, 31 gennaio e 1, 2, 3 e 4 febbraio 2017: «Un gran brutto scherzo…» Quella che è in arrivo per Sturm der Liebe è una settimana più ricca che mai di emozioni e di colpi di scena! Vediamo attraverso le anticipazioni di Tempesta d’amore che cosa ci riserva! Beatrice non smette di far uso dei suoi “tricks” perfino – e a maggior ragione – con sua figlia Desirée. Sentite questa volta cosa combina: sostituisce le pillole contraccettive della figlia con inefficaci compresse di altro genere. Insomma, bisogna fare per forza a modo suo: Desirée deve restare incinta… e basta! E infatti così succede, ma il seguito della vicenda sarà ben diverso da quel che la Hofer si aspetta…

«L’imprevedibile scelta di Desirée».Tempesta d’Amore, le anticipazioni e le trame della settimana del 29, 30, 31 gennaio e 1, 2, 3 e 4 febbraio 2017

Le anticipazioni di Tempesta d’amore ci mostrano dunque che Desirée scopre, col disappunto che ben possiamo immaginare – di essere in dolce attesa, ma la sua è del tutto diversa da quella che la madre immaginava. La Bramigk, infatti, invece di approfittarne per ‘incastrare’ Adrian, addirittura lasciare sia Lechner che il lavoro al Fürstenhof! Paradossalmente è Clara a capire come stanno le cose e a mettere la sua pseudo amica di fronte alle proprie responsabilità: innanzitutto Adrian deve sapere che sta per diventare papà! In secondo luogo, Desirée non deve fuggire di fronte ai problemi, ma affrontarli con coraggio. Intanto, a causa di uno scandalo, André finisce in seri guai, mentre Clara rassicura Tina sul fatto che non prova alcun sentimento per David, che la ha baciata solo per ripicca e per farla ingelosire!