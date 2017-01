Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime ad oggi 29 gennaio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi domenica 29 gennaio 2017. In questa settimana appena trascorsa i temi di amnistia e indulto sono tornati alla ribalta sia per le continue campagne e le visite nelle carceri dei Radicali italiani, sia per l’annuncio fatto da Rita Bernardini riguardo allo sciopero della fame per amnistia e indulto. Vediamo allora quali sono le ultime notizie su carceri italiane e detenuti.

In Liguria la situazione delle Carceri sarebbe piuttosto negativa. A riportare la notizia è il sito ligurianotizie che evidenzia l’analisi del Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “I problemi liguri oggi si raccontano principalmente con un affollamento carcerario che, con i suoi circa 1400 detenuti con la Liguria che ha una capienza di 1100 posti, la colloca al 5° posto nazionale con indice 130 (113 nel 2015). Tra gli istituti della Regione è quello di Imperia ad essere maggiormente sovraffollato con un indice pari a 137 mentre Genova tocca indice 127. Ma ciò che ci preoccupa è il silenzio che è calato sul carcere di Savona, soppresso il 28 dicembre del 2015 ed attualmente rimosso anche dalla memoria dell’interesse pubblico. (…) I tentati suicidi sono in aumento e bisogna collegare questo dato anche alla detenzione di soggetti con disagio mentale i quali dovrebbero essere ospitati nelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza denominate REMS delle quali la Liguria purtroppo è sprovvista”. In più si segnala la “presenza di un elevato numero di detenuti affetti da patologie infettive, sono 45 detenuti affetti da Hiv e 173 con epatite C e sono 453 i tossicodipendenti. Detenuti che richiedono di continua assistenza sanitaria”. Una situazione, quella delle carceri liguri, che sembra davvero difficile come in molte altre regioni italiane.

