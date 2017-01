Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di stasera, 29 gennaio 2017. Stasera, 29 gennaio 2017, vedremo una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 4, la fiction Rai con Elena Sofia Ricci che appassiona tanto le famiglie italiane. Durante questa quarta serie abbiamo assistito a diversi colpi di scena. Azzurra ha una figlia, con cui si ritrova a dividere la stanza nel convento di Suor Angela. Nel convento ci sono tanti nuovi ospiti: Nico, un avvocato, Monica, la figlioccia di Suor Angela, e Valentina, un’ex sugar daddy a cui Suor Angela sta cercando di far riscoprire i valori della dignità e della vita. Prima di scoprire le anticipazioni della puntata di Che Dio ci aiuti 4 di domenica 5 febbraio 2017, vediamo cosa accadrà stasera.

Valentina sta scoprendo l’amore vero grazie alla storia con Gabriele. I due sembrano molto innamorati, ma la ragazza teme che il suo passato possa deludere Gabriele a tal punto da fargli decidere di porre fine alla loro storia. Valentina, quindi, decide di non dire niente al dottore del suo passato, ma un’aspettata visita in ospedale sembra far saltare in aria i piani della ragazza… Suor Costanza, intanto, viene investita da un’auto che non si ferma per soccorrerla ma fugge. Azzurra, intanto, pensa che Andrea non sia una compagnia giusta per Emma.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di domenica 5 febbraio 2017.

Domenica 5 febbraio 2017 tornerà il consueto appuntamento settimanale con la fiction Che Dio ci aiuti 4. Secondo le anticipazioni ufficiali, Monica è decisa a dimenticare Nico. Nella vita del giovane avvocato, però, entra Asia, e Monica, presa dalla gelosia, non riesce a mettere una pietra sopra alla storia con il ragazzo. Il rapporto tra Valentina e Gabriele, intanto, sembra procedere a gonfie vele…