Che tempo che fa, anticipazioni ed ospiti. Domenica 29 gennaio 2017 torna una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Filippa Lagerback e Luciana Litizzetto. Secondo le ultime anticipazioni ufficiale saranno ospiti in studio i cantanti J-Ax e Fedez, insieme a Stash dei The Kolors e Levante. I quattro si esibiranno nello studio di Che tempo che fa nel loro brano Assenzio, tratto dal primo disco in coppia dei due rapper Comunisti col rolex. L’album ha debuttato questa settimana al primo posto nella classifica degli album più venduti. Levante, la cantautrice siciliana, presenterà inoltre in studio il suo primo romanzo Se non ti vedo non esisti. Secondo le ultime anticipazioni la musica incontra la letteratura anche con il maestro Peppe Vessicchio, il quale presenterà nello studio di Che tempo che fa la sua autobiografia La musica fa crescere i pomodori, scritta a quattro mani con Angelo Carotenuto. Parteciperà alla conversazione anche il botanico Stefano Mancuso.

Che tempo che fa torna anche con la seconda parte del programma Che fuori tempo che fa, in cui secondo le ultime anticipazioni non mancheranno gli ospiti fissi Nino Frassica, Fabio Volo e Gigi Marzullo. Tornano nello studio di Che tempo che fa anche la cantante Orietta Berti ed il maestro Peppe Vessicchio. Secondo le ultime anticipazioni tra gli ospiti di questa puntata anche i Ricchi e Poveri e Linus. Al tavolo di Che tempo che fa anche il pasticcere Ernst Knam e il conduttore televisivo e scrittore Roberto Giacobbo. Anche questa settimana si parlerà di sport a Che tempo che fa e secondo le ultime anticipazioni sarà ospite il surfista Leonardo Fioravanti, il quale presenterà un nuovo documentario su questa disciplina sportiva.