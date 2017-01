Detto Fatto, i tutorial ed il look di Caterina Balivo della settimana dal 23 al 27 gennaio 2017

Detto Fatto, i tutorial della settimana dal 23 al 27 gennaio 2017. Detto Fatto continua ad essere una delle trasmissioni più amate e seguite grazie ad una conduzione frizzante e vivace da parte di Caterina Balivo e a rubriche e tutorial molto interessanti. Anche durante questa settimana appena trascorsa Detto Fatto ci ha tenuto compagnia dandoci diverse idee da poter realizzare anche a casa. A Detto Fatto abbiamo scoperto gustose ricette di cucina. Franco Aliberti che ci ha insegnato a preparare un dolce senza uova a forma di orsetto, per esaurdire la richiesta di un bambino intollerante all’uovo. Giulia Vaiana ha proposto una gustosa ricetta, i dolcetti del bosco, dei dolci con pasta biscotto al mieie e crema al cioccolato. Gianfranco Iervolino ci ha insegnato a realizzare un dolce tipico campano: la polacca di Aversa con goloso ripieno di crema all’ amarena.

Fabrizio Crispino a Detto Fatto ha proposto un nuovo tutorial seza ago e filo, ed ha realizzato un abito rosso lungo indossato da Ariana Grande. Olivia Ghezzi ha aiutato due sue ospiti, Mara e Giulia, a scegliere il look adatto ad una festa a tema anni Venti. Titti e Flavia a Detto Fatto si sono rese protagoniste di una sfida tra di loro. Le due ci hanno insegnato come smacchiare le scarpe di camoscio (Titti usa la comma per cancellare, Flavia aceto bianco), come eliminare la macchia di vino rosso dalla tovaglia o camicia, come eliminare i graffi sul legno e come pulire la borsa di pelle chiara (Titti usa il latte detergente, Flavia l’aceto bianco).

Detto Fatto, i look di Caterina Balivo per la settimana dal 23 al 27 gennaio 2017.

Caterina Balivo in questa settimana appena trascorsa in compagnia della trasmissione Detto Fatto ha proposto degli outfit di estrema tendenza. Per la puntata di Detto Fatto di lunedì 23 gennaio 2017, la conduttrice campana ha scelto di indossare un look casual composto da blusa bianca con motivi fantasia, una giacca color verde – beige ed un pantalone a sigaretta. Martedì ha scelto di indossare un bellissimo abito corto con sfondo rosso e fantasia floreale sui toni dell’azzurro.

Per la puntata di Detto Fatto di mercoledì Caterina ha scelto nuovamente un abito corto fantasia, ma sui toni dell’arancio – aragosta con dettagli fantasia in oro. Giovedì 26 gennaio 2017 Caterina ha scelto di indossare una tuta blu scuro con fantasia floreale e con i risvolti chiari, mentre venerdì 27 gennaio ha scelto un outfit casual chic con blusa nera con velate trasparenze e con jeans a vita alta con preziosi dettagli gioiello.

