Domenica in, anticipazioni ed ospiti. Torna una nuova puntata di Domenica in, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 17.05 con la conduzione di Pippo Baudo e Chiara Francini. Secondo le ultime anticipazioni sarà ospite in studio Alessandro Preziosi, il quale si racconterà in una lunghissima intervista. Egli porterà nello studio di Domenica in un monologo tratto dal suo ultimo spettacolo teatrale La corda, in scena sui palcoscenici italiani in un bellissimo spettacolo di incontro tra musica e parole. Secondo le ultime anticipazioni ci saranno anche Anna Tatangelo, che ha appena compiuto 30 anni e che ricorderà i momenti più belli ed importanti della sua vita professionale oltre che privata. La cantante ci riproporrà inoltre i più grandi successi del suo vasto repertorio.

Domenica in, anticipazioni ed ospiti: in studio Serena Autieri ed i fratelli Vanzina.

Domenica in torna con una nuova puntata condotta come sempre da Pippo Baudo e Chiara Francini. Secondo le ultime anticipazioni tra gli ospiti ci saranno anche Serena Autieri e lo spettacolo Diana & Lady D di Vincenzo Incenzo che celebra la vita favolosa di Diana Spencer. La storia di una principessa che ha toccato il cuore di milioni di persone nel mondo e che vuole indagare l’anima di una delle donne che hanno segnato la storia recente. Secondo le ultime anticipazioni ci saranno anche Carlo ed Enrico Vanzina ed eccezionalmente per questa puntata di Domenica in Manuela Zero ballerà con Samuel Peron, con il quale si cimenterà in un bellissimo tango.