Domenica live, anticipazioni ed ospiti. Oggi domenica 29 gennaio 2017 torna una nuova puntata di Domenica live, in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 14.10 ed in onda per tutto il pomeriggio. Al timone di Domenica live ci sarà come sempre Barbara D’Urso, la quale intratterrà il pubblico a casa con numerosissimi ospiti ed interviste esclusive. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali uno degli ospiti di questa puntata di Domenica live sarà il dottor Alberico Lemme, noto farmacista e dietologo dei Vip. Come nella puntata del 15 gennaio non mancheranno di certo le polemiche legate alla sua presenza in studio…

Domenica live, anticipazioni ed ospiti: ospite in studio il dottor Alberico Lemme.

