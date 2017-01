Guida tv, tutti i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di domani sera, lunedì 30 gennaio 2017

Guida tv completa di lunedì 30 gennaio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda lunedì sera, 30 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv I bastardi di Pizzofalcone. Su Canale 5, invece, vedremo il reality L’Isola dei famosi. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction I bastardi di Pizzofalcone, con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Nuovi casi tengono occupati gli uomini del commissariato di Pizzofalcone. Si indaga sull’omicidio di una volontaria di colore avvenuto nei pressi della sua parrocchia. La storia tra Lojacono e Laura, intanto, prosegue a gonfie vele, ma i problemi non mancano… Su Rai 2 verrà trasmesso il film d’animazione Monster & co. La città di mostropoli ricava l’energia elettrica dalle urla dei bambini, ed i mostri devono spaventare i bambini per fare in modo che urlino. Un giorno una bambina vede Sulley e decide di seguirlo. Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Presa diretta, e stasera ci sarà un confronto tra il modello salariale svedese e quello italiano.

Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento Quinta colonna. Anche oggi Paolo Del Debbio approfondirà alcuni temi politici con tanti ospiti ed opinionisti in studio. Su Canale 5 andrà in onda il reality L’Isola dei famosi. Parte stasera, 30 gennaio 2017, una nuova edizione de L’isola dei famosi, reality condotto da Alessia Marcuzzi. Stasera vedremo quali sono i concorrenti, e assisteremo alle prime vicende dall’Isola. Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film The final C.S.I: Immortality. Un attentatore suicida si fa esplodere nei pressi del casinò Eclipsem, e l’FBI indaga sul caso.

Lunedì sera, 30 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il film Face/Off – Due facce di un asssassino. Sean Archer lavora per l’FBI e cerca di catturare e di incastrare Castor Troy, un terrorista che sei anni prima ha accidentalmente ucciso suo figlio. Lo scopo, però, nasconde non poche difficoltà…