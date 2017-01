Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, Aurora Ramazzotti: news gossip ad oggi 29 gennaio 2017

Michelle Hunziker, ultime news. Da pochissimi giorni la bella Michelle ha festeggiato un compleanno importante. La conduttrice ha infatti spento 40 candeline, festeggiando con una serata insieme ad amici, familiari e volto noti dello spettacolo. La Hunziker su noto social Instagram ha immortalato alcuni momenti della serata, come quello del bacio d’amore con il marito Tomaso Trussardi, accompagnato dalla seguente didascalia di ringraziamento per una festa che per Michelle ha davvero un sapore speciale:”Se 20 anni fa mi avessero chiesto come vedevo la festa dei miei 40, l’avrei descritta esattamente così…grazie a tutti i miei invitati e a voi che mi avete riempito di messaggi di affetto sincero. Ieri ero emozionata…avevo il magone di Gioia tutto il giorno. Vi voglio bene. Un grazie particolare a mio marito e lui sa perché…e a mia figlia Aurora che ieri è riuscita a farmi piangere davanti a tutti, nonostante cercassi di tenere duro fino all’ultimo!!!”.

Michelle Hunziker ultime news gossip: i dolci ricordi postati su Instagram.

La bella Michelle si è lasciata andare anche a dolci ricordi, postando su Instagram una foto dei suoi vent’anni, in cui racconta le emozioni dei quegli anni:”Estate 1996…io avevo 19 anni e una bimba di qualche mese a fare il pisolino a casa…ero la neonamma più fiera del mondo e mi sentivo come tutti i 20enni invincibile….sembra l’altro ieri,eppure si sta parlando di una vita fa…sopratutto per tutto ciò che è accaduto nel frattempo. E proprio vero che ci sono momenti in cui fai dei bilanci nella vita, in cui ti guardi indietro, ma solo per sorridere di ciò che eri, di ciò che ancora non sapevi sarebbe stato, della fame che avevi di trovare un posto nel mondo e di essere accettata per ciò che sei veramente. Insomma il percorso di tutti gli esseri umani. Eppure ognuno di noi ha sempre tanto da raccontare della propria esistenza che è sempre unica, originale e straordinaria…questa per me è parte della bellezza della vita. Buona serata un bacio da me nel passato #passato #futuro #presente”.

Stamane ha invece pubblicato una splendida immagine di lei con la piccola Aurora tra le braccia con la didascalia: “Di domenica aprite mai l’album delle foto? Io sono un appassionata di Album! Stampo ancora tutte le foto per appiccicarle sugli album e creare un dolce ricordo per le mie figlie che se lo troveranno un giorno a loro volta!”.