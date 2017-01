Papa Francesco, l'Angelus di oggi in Piazza San Pietro

Papa Francesco, l’Angelus di oggi, domenica 29 gennaio 2017. Grande attesa in Piazza San Pietro per l’Angelus di Papa Francesco. Il Santo Padre la scorsa settimana ha ricordato le tristi vicende dell’Italia Centrale. Da agosto la terra non smette di tremare, la paura è tanta, e purtroppo anche i morti sono tanti. Il Papa ha pregato per i fratelli dell’Italia centrale, specialmente quelli dell’ Abruzzo, Marche e Lazio, e ha invitato le chiese locali a prodigarsi per alleviare le sofferenze e le difficoltà.

Queste le parole di Papa Francesco durante l’Angelus di domenica scorsa: “Incoraggio quanti sono impegnati con grande generosità nelle opere di soccorso e di assistenza come pure le chiese locali, che si prodigano nell’alleviare le sofferenze e le difficoltà. Grazie tante per questa vicinanza, per il vostro lavoro e l’aiuto concreto che portate. Grazie. E vi invito a pregare insieme la Madonna per le vittime e anche per quelli che con grande generosità si impegnano nelle opere di soccorso”.