Quelli che il calcio, anticipazioni ed ospiti. Quelli che il calcio torna con una nuova puntata in onda domenica 29 gennaio 2017, su Rai 2 a partire dalle ore 13.55. Anche questa settimana Quelli che il calcio, condotto da Nicola Savino e dalla Gialappa’s band, seguirà in diretta tutte le partite di serie A con una puntata ricchissima di ospiti. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali alla postazione tecnica, ci saranno come sempre, Emanuele Dotto, Sarah Castellana e Melissa Greta Marchetto addetta alla parte social. Gli ospiti in studio saranno invece Paolo Casarin, Diego Abatantuono, l’attore Stefano Fresi e Paolo Calabresi, entrambi protagonisti del film Smetto quando voglio masterclass. Nello studio di Quelli che il calcio anche Daniele Manusia, direttore della rivista online Utimo uomo e Mara Maionchi. Secondo le ultime anticipazioni non mancheranno neanche gli sketch comici di Ubaldo Pantani, Max Giusti ed Edoardo Ferrario.

Quelli che il calcio, anticipazioni: ospiti in studio e diretta dagli stadi.

Per lo spazio musicale di questa puntata di Quelli che il calcio ci sarà la band Brunori SAS, con Dario Brunori, la quale canterà il brano La verità, estratto dal loro nuovo album A casa tutto bene. Quelli che il calcio torna con una nuova puntata in onda domenica 29 gennaio 2017, per seguire insieme tutte le partite della serie A. Secondo le ultime anticipazioni in collegamento dagli stadi ci saranno per Fiorentina-Genoa: Massimo Orlando, Francesco Bonami ed Enrique Balbontin; per Sampdoria-Roma, Moreno Beretta e Francesca Brienza; per Sassuolo-Juve, Sara Peluso e Michela Persico con Nek; per Udinese-Milan, Bruno Pizzul e Tarcisio Stefani; per Cagliari-Bologna, Flavio Soriga e Matilde De Angelis.