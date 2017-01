Riforma delle pensioni, le ultime novità. Dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017 e di alcune novità previste sulle pensioni, i sindacati premono affinché si dia inizio alla seconda fase del confronto. Il timore è che ulteriori modifiche del sistema previdenziale vengano rinviate a causa dei problemi della politica interna e della prospettiva di nuove elezioni. A questo proposto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, a margine della conferenza di organizzazione del sindacato di Roma e Lazio, ha chiarito:”Io faccio il sindacalista e non ho tutta questa premura di andare al voto, anche perché dobbiamo affrontare alcune questioni aperte: la seconda fase della trattativa sulla previdenza, la richiesta di modifica degli ammortizzatori sociali, il completamento dei contratti del pubblico impiego, il rilancio del nostro Mezzogiorno e dell’economia del Paese”.

Per Barbagallo, sempre in tema di pensioni e riforme: “Preferiremmo, dunque, discutere di tutto ciò e trovare le necessarie soluzioni. Se ogni volta, invece, ci si deve occupare di una crisi politica e di elezioni, il rischio è che tutte quelle questioni vengano rinviate”. Per perorare la causa dell’avvio della seconda fase del confronto sulle pensioni, i sindacati dei pensionati della Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una lettera al Ministro Poletti “per richiedere la convocazione del tavolo di confronto sulle pensioni”.

Pensioni e riforme. In sospeso la questione dei lavoratori precoci.

Uno degli argomenti che è rimasto incompiuto in tema di pensioni è quello dei lavoratori precoci, per i quali l’intervento incluso nella Legge di Bilancio 2017 non copre la platea degli interessati. Il requisito per il pensionamento a 41 anni non è stato abbassato per tutti i precoci, ha spiegato a suo tempo Tommaso Nannicini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo Renzi, perchè si voleva un “intervento ispirato a principi di equità e sostenibilità”.”Non si torna indietro rispetto al legame previdenza-demografia ma si aiuta chi è in condizione di bisogno”, aveva precisato.

Al fianco dei lavoratori precoci che vorrebbero l’estensione del requisito dei 41 anni contributi in maniera generalizzata c’è Davide Tripiedi, deputato del M5S. Come riportato da quibrianza, il parlamentare ha affermato:”Nonostante come Movimento 5 Stelle abbiamo sin troppe volte sollecitato il Governo a riconoscere la pensione ai precoci, i nostri appelli a tutt’oggi sono rimasti inascoltati”. “Ciò che a noi importa sono le soluzioni” ha aggiunto il deputato pentastellato .”Questo Governo ha trovato decine di miliardi di euro per salvare le banche e abbandona chi con il proprio lavoro ha reso grande questo Paese e chiede solo il diritto alla pensione dopo oltre 40 anni di lavoro”, ha concluso.