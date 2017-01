Pensioni oggi 29 gennaio 2017, le novità. Sul fronte pensioni ed invalidità civile, sono aumentate nel 2016 in Sardegna le prestazioni di invalidità civile. Ora sono 136.714, 3.210 in più rispetto al 2015. Con un incremento (2,4 per cento) quasi doppio rispetto a quello nazionale (1,4 per cento). Lo dicono i numeri resi noti durante i lavori del Comitato regionale dell’Inps. L’aumento più consistente si è registrato nella provincia di Sassari (2,92 per cento), seguito da Carbonia Iglesias (2,90). Poi Cagliari (2,34), Oristano (2,16), Nuoro (1,99) e Olbia Tempio (1,71). La spesa complessiva è di oltre 683 milioni di euro tra indennità (oltre 497 milioni) e pensioni e assegni (oltre 186 milioni). La spesa maggiore in assoluto grava sulla provincia di Cagliari. Poi Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia Iglesias e Olbia Tempio. Secondo quanto riporta la nuova Sardegna, in fatto di assegni, indennità, pensioni: la Sardegna continua a chiedere e ottenere prestazioni di invalidità civile, e con il suo più 2.40 per cento, è al secondo posto dietro il Lazio, che viaggia invece a 3,70 per cento. L’importo complessivo è di oltre 683 milioni di euro tra indennità (oltre 497 milioni) e pensioni e assegni (oltre 186 milioni). I costi più alti in assoluto gravano sulla provincia di Cagliari, oltre 238 milioni di euro. Poi Sassari (150), Nuoro (98), Oristano (quasi 91), Carbonia Iglesias (60) e Olbia Tempio (44).

Pensioni, la querelle tra Governo e Anm.

Sul fronte pensioni, in questi giorni ha tenuto alta l’attenzione la querelle tra il governo e l’Anm, sulla mancata riforma delle pensioni. “Il governo pensa di poter decidere chi deve fare il giudice ma questo non è consentito: i governi non possono scegliere i giudici”. Lo ha detto il presidente dell’Anm, Piercamillo Davigo, durante la conferenza stampa dopo la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione, che l’associazione sindacale delle toghe ha disertato.”Noi abbiamo cercato una soluzione che riportasse nell’ambito costituzionale quanto era accaduto. Quello che è accaduto non può essere accettato perché è un vulnus che non ha precedenti della storia della Repubblica nella indipendenza e autonomia della magistratura”, ha aggiunto puntando l’attenzione sulla proroga delle pensioni per alcuni magistrati.

“Il governo non ha scelto i giudici, perché chi presiede la Cassazione, chi guida la procura generale, chi compone la Suprema Corte di Cassazione, come gli altri uffici giudiziari, lo decide il Csm e lo abbiamo deciso noi”. Risponde così il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, a Uno Mattina su Rai 1, alle parole del presidente dell’Anm, Piercamillo Davigo, che aveva detto che “il governo sceglie i giudici”. Legnini ha poi auspicato che la “querelle sull’età pensionabile si concluda al più presto di fronte all’enorme difficoltà del nostro sistema giustizia ma anche di fronte alle opportunità, al percorso di riforma, alle innovazione e ai grandi cambiamenti che si stanno producendo. Mi sembra che quello della pensione dei magistrati non sia il principale dei problemi”.

Pensioni, Inps, reversibilità, superstiti: le ultime novità.

Sul fronte pensioni, la legge di stabilità 2017 ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 n. 206/2004 in materia di esenzione dall’imposta sui redditi nonché dalle addizionali regionali e comunali. Pertanto, a decorrere dal periodo di imposta 2017, a favore dei soggetti destinatari, titolari dei trattamenti pensionistici diretti, o ai superstiti, l’esenzione fiscale dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali, ed il rimborso delle ritenute già operate, verranno applicati d’ufficio, con lavorazione a livello centrale. Sui ratei di pensione del 2017, continueranno tuttavia ad essere applicate le trattenute addizionali regionali e comunali relative al periodo di imposta 2016.

Quindi stop all’Irpef sui trattamenti erogati nei confronti delle vittime del dovere e loro superstiti. Lo comunica l’Inps con il messaggio 368/2017 pubblicato dall’istituto di previdenza in attuazione della novella contenuta nella legge di bilancio per il 2017. Come noto l’art.1, comma 211 della legge 232/2016, ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2017 ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.

In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps i beneficiari delle suddette novità sono i titolari di pensioni di reversibilità per i superstiti dei caduti ex art. 2 co. 5 della legge 407/98; i titolari di pensioni privilegiate dirette di prima categoria con assegno di superinvalidità dei feriti di cui all’articolo 100 del Dpr 1092/1973, ex art. 2 co. 6 della legge 407/98; i titolari pensioni privilegiate dirette degli invalidi, senza limiti di percentuale, ex art. 3 comma 2 di cui alla legge 206/04 nonchè i titolari di pensioni privilegiate indirette spettanti ai superstiti limitatamente al coniuge, ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori ex art. 3 co. 2 di cui alla legge 206/04.

Pensioni, Opzione donna, ultime news.

Sul fronte pensioni anticipate e donne, il gruppo Facebook opzione donna ultimo trimestre 1957-1958 ha sottolineato con un post cla gioia della bellissima serata trascorsa a Roma per festeggiare gli obiettivi raggiunti:”La magnifica serata del 26 gennaio resterà nei cuori di tutte noi …ringraziamo il Presidente Cesare Damiano, e gli Onorevoli Maria Luisa Gnecchi, Anna Giacobbe, Titti Di Salvo, e Davide Baruffi che con la loro presenza hanno arricchito e impreziosito il nostro splendido momento conviviale….Francesca Gabutti e Rossella Lo Iacono“.

Pensioni, precoci, quota 41, le ultime news.

Sul fronte pensioni dei lavoratori precoci, il sito Il Sussidiario sottolinea che i lavoratori precoci non mollano e continuano la loro battaglia per una riforma delle pensioni che contempli Quota 41 per tutti e non per una ristretta platea di persone come avviene a seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità. Rosa Poloni, del comitato veneto, è stata ospite di Rete Veneta e ha avuto modo di ricordare come i lavoratori precoci siano stati penalizzati dalla Legge Fornero. La Poloni ha ricordato l’importanza del ricambio generazionale, oggi ostacolato proprio dal fatto che persone come lei devono restare più a lungo al lavoro. Rosa Poloni, del gruppo veneto “Lavoratori uniti a tutela dei propri diritti” ha ribadito anche l’importanza della flessibilità in uscita e della Quota 41 per sbloccare un mercato del lavoro dove persone come loro non possono andare in pensione e devono continuare a mantenere i figli che rimangono disoccupati.