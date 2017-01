Serie A, 22° giornata: i risultati finali di Lazio-Chievo e Inter-Pescara, anticipi di campionato di ieri, sabato 28 gennaio 2017. Il Chievo Verona di Rolando Maran espugna a sorpresa lo Stadio Olimpico di Roma, battendo la Lazio di Simone Inzaghi per 1-0. Migliore in campo Stefano Sorrentino, portiere dei gialloblu, che con le sue parate ha tenuto in partita i veronesi fino ai minuti finali. Primo tempo dominato dai biancocelesti, che sfiorano il gol in due occasioni con Marco Parolo e Felipe Anderson. Nella ripresa la musica non cambia, ma la Lazio non riesce a sgretolare il muro del Chievo.

All’82 però arrivano i primi segnali pericolosi per Inzaghi, con un sinistro a giro di Cacciatore che sfiora il palo alla destra di Strakosha. Un minuto più tardi occasione simile per Felipe Anderson, che manca il gol per pochi centimetri. Al novantesimo arriva la sorpresa: Roberto Inglese conclude un’azione corale del Chievo e batte il portiere laziale con un destro sporco. Seconda sconfitta consecutiva per Inzaghi, mentre il Chievo ritrova la vittoria dopo una serie di risultati negativi.

Alle 20:45 l’Inter di Stefano Pioli centra la settima sconfitta consecutiva e supera il Pescara per 3-0 con i gol di D’Ambrosio, Joao Mario e Eder. Il terzino napoletano porta in vantaggio i nerazzurri al 23′ raccogliendo un assist di Brozovic. Venti minuti dopo è Joao Mario a siglare il raddoppio su assist di Perisic. Il Pescara fa esordire i nuovi acquisti Cerri e Cubas, ma non riesce a impensierire Handanovic.

Al 73′ Eder chiude la partita dopo essere entrato al posto di Perisic, ma l’azione è viziata da un netto fuorigioco di Icardi (autore dell’assist). Nel finale c’è spazio anche per Gabigol, mentre resta in panchina per 90 minuti Ever Banega. Arrivato in estate come il nuovo cervello del centrocampo interista, l’argentino è stato ormai superato da Joao Mario nelle gerarchie di Pioli. Il terzo posto ora dista solo 2 punti.