Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni Gossip e News per il mese di Febbraio 2017. «L’ultima registrazione e la ‘coroncina dell’amore’…» Le anticipazioni dell’ultima registrazione dei Senior mostrano che la Cipollari entra in studio recando una ‘coroncina’ con la scritta «vuoi xxxx x’xxxxx con me?» – che cita una frase che sarebbe stata detta da Gemma a Michele durante un ballo. Come sempre, Maria si dissocia, ridendosela però sotto i baffi, divertita dalla nuova trovata di Tina! La quale mette in rilievo le precise parole pronunciate dalla Galgani.

«Tina: un carrello pieno di ‘regali’…» Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni Gossip e News per il mese di Febbraio 2017.

Le anticipazioni dei Senior ci fanno poi vedere un carrello pieno di regali di Tina per Gemma e – dopo le mummie in due diverse dimensioni – Maria decide di controllare preventivamente di persona il contenuto delle buste per evitare esagerazioni. In generale approva. Annuncia poi alla Cipollari, spiazzandola, che stavolta non ci sarà il consueto sfogo di Gemma mentre parte il video della scorsa puntata che vede protagonista Giorgio.

«Giorgio e i bei ricordi che non si devono toccare». Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni Gossip News Febbraio 2017.

In effetti – secondo le anticipazioni di U&D – spicca nel video di Giorgio una sua frase sui bei ricordi che non si devono toccare. Parte la clip con il commento di Gemma: dopo la puntata si commuove e si sfoga con la redazione, si rammarica con voce tremante di non avere avuto da lui un aiuto per raddrizzare il tiro se avesse sbagliato. Non fa a meno di chiosare la Cipollari, e rincara la dose quando Gemma entra in studio «ci hai messo un anno per fare autocritica dopo averlo offeso in ogni modo?» Lo scontro verbale che ne segue è inevitabile. Secondo Gianni la Galgani, benché si ostini a negarlo, è ancora innamorata del Gabbiano, ma dal pubblico scaturisce un’ipotesi che è anche un colpo di scena: una signora è convinta che Tina sia innamorata di Manetti, e quindi gelosa di Gemma! Quest’ultima intasca il punto a favore e ringrazia, mentre parte a tutto spiano la replica della bionda opinionista. La De Filippi, intanto, vigila sul tutto…