Isola dei famosi 2017 Ed. 12, le anticipazioni e le ultime news. Stasera, lunedì 30 gennaio 2017, inizia la dodicesima edizione de L’Isola dei famosi 2017. Sulla pagina Instagram de L’Isola dei famosi 2017 Ed. 12 sono stati ufficializzati i nomi dei concorrenti. Ecco chi vedremo naufragare sull’isola: Dayane Mello, Raz Degan, Eva Grimaldi, Simone Susinna, Nancy Coppola, Andrea Marcaccini, Giacomo Urtis, Moreno, Giulio Base, Massimo Ceccherini, Samantha De Grenet, Nathalie Caoldonazzo, Malena Mastromarino. I concorrenti, però, sembra che siano già sbarcati a sorpresa su Cayo Paloma: sull’isola si è abbatttuta una forte ondata di maltempo con vento forte e mare agitato. I naufraghi, dunque, dovranno fare i conti con una difficoltà in più oltre a quella prevista dalle sfide in cui dovranno cimentarsi.

Isola dei famosi 2017 Ed. 12, il look di Alessia Marcuzzi.

Al timone de L’Isola dei famosi 2017 Ed. 12 ci sarà, ancora una volta, Alessia Marcuzzi. La bella conduttrice sul suo profilo ufficiale Instagram ha postato una foto in cui appare in studio, impegnata per le prove di questa sera. Per le prove Alessia ha scelto un look comodo: jeans, sneakers rosa e maglietta nera. Per l’attesa diretta della prima puntata, la conduttrice ha optato per un look elegante e raffinato: si tratta di un abito nero lungo, con la gonna a balze e con delle cinture con dettagli oro che donano luminosità all’outfit. Alessia ha scelto di portare i suoi capelli con un raffinato raccolto che lascia cadere alcune ciocche sul volto.