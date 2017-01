Amici 2017, le ultime news e anticipazioni: Riccardo è sospeso, iniziano gli esami di sbarramento. Nel day time di oggi 30 gennaio 2017 di Amici 2017 Riccardo non indossa la divisa ufficiale perché è stato sospeso. Prima di lasciare la scuola ascolta il messaggio di Di Francesco rivolto a tutta la classe. Stanno per iniziare gli esami di sbarramento. Il professore al suo ritorno nella scuola di Amici 2017 vorrà sentirlo esibirsi in due cover: una è Grimmel e l’altro pezzo è Caruso. Il cantante Riccardo deve dimostrare se sa cantare questi due pezzi. Inizia gli esami di sbarramento.

Erik affronta per primo l’esame e danza… in preda all’ansia. La Celentano commenta quanto ha appena visto: “Questo era l’assolo su cui avevi lavorato di più, continuano gli sbalzi di produttività, sei altalenante, hai avuto un atteggiamento distruttivo e controproducente. Mi dispiace perché in te vedevo un grande potenziale e margini di miglioramento visto che non ti manca nulla fisicamente. Forse non eri ancora pronto. Per me il tuo percorso finisce qui“. Gli altri professori sono d’accordo. Erik è eliminato e piange e ha la forza di dire: “Mi dispiace di essere stato una delusione, vi aspettavate una reazione…”. In sala relax lo confortano tutti i compagni.

Amici 2017, le ultime news e anticipazioni: gli esami di sbarramento per i cantanti.

È la volta degli esami di sbarramento per gli allievi cantanti. Va in studio Valentina e neanche canta. E’ bocciata all’unanimità dalla commissione per mancanza di personalità, perché non c’è differenza e perché si è persa rispetto ai casting. Tocca a Marta che canta Tears in heaven. Di Francesco le chiede il significato del pezzo e lei sa rispondere. Poi è la volta di esibirsi nella cover de Le tasche piene di sassi. Per Di Francesco il suo percorso termina qui. Zerbi le chiede di scegliere un pezzo che dimostri il suo valore, lei propone quello con cui è entrata, Skinny love, che esegue al pianoforte. Le parole degli altri professori non sono del tutto negativi ma il suo percorso non ha comunque un prosieguo. Boosta le dice: “Per me sei migliorata molto ma l’esperienza qui è finita”. Braga pronuncia queste parole: “Sei un esempio di come si affronta la vita e hai ottenuto traguardi pazzeschi ma anche per me il tuo percorso finisce qui”. Moro invece le dice: “Devi rinforzarti un po’ le ossa, in bocca al lupo per tutto”. Zerbi si esprime in questo modo nei confronti della cantante: “Sei rimasta un po’ indietro, mi dispiace”. Lei esce in lacrime.