Anticipazioni Beautiful le trame di lunedì 30, martedì 31 gennaio e mercoledì 1 febbraio 2017. «Un’altra chance per Julius Avant?». Che cosa ci riservano le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate di questo inizio di settimana? Vediamo che mentre Julius tenta di recuperare il suo rapporto con Vivienne – molto deteriorato per la rivelazione della sua terza figlia ‘illegittima’ e in generale a causa del suo comportamento – Zende, dopo avere a suo tempo respinto le offerte di Sasha, sorprende Nicole con una romantica dichiarazione d’amore.

«Katie apprezzerà l’insperato aiuto di Brooke?» Anticipazioni Beautiful le trame del 30, 31 gennaio e 1 febbraio 2017

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Ridge, in seguito alle sue dimissioni da amministratore delegato della Forrester Creations, ha un lungo colloquio con Brooke sugli ultimi eventi. Lo stilista è sempre più confuso ed è deciso a por fine al suo matrimonio con Caroline. Il Forrester teme che sua moglie sia ancora innamorata di Thomas ed è pronto a farsi da parte per il bene del piccolo Douglas. Intanto Brooke fa un tentativo di recuperare il suo rapporto con Katie schierandosi dalla parte della sorella minore nella controversia con Bill per ottenere l’affidamento di Will. Questo comportamento sarà apprezzato dalla più giovane delle Logan oppure prevarrà l’ostilità verso chi l’ha tradita?