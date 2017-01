Anticipazioni Il Segreto tutte le trame di lunedì 30, martedì 31 gennaio e mercoledì 1 febbraio 2017. «Felipe dinanzi alle rivelazioni di Mauro». Come possiamo vedere attraverso le anticipazioni de Il Segreto, Emilia sta per partire alla volta di Malaga con César, mentre Alfonso prova ancora una volta – ma invano – a farle cambiare idea. Eliseo Valleverde incomincia a offrire agli avventori della sua casa di appuntamenti i servigi di Sol e Candela, che vorrebbe obbligare a prostituirsi.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Severo e Lucas partono per Valencia in cerca delle loro donne rapite da Eliseo. Matias cercando tra le rovine del Jaral trova Beatriz Mella ancora viva. Alfonso è disperato perché ormai si sente inutile senza Emilia, ma non è l’unico preoccupato per la sua donna. Anche Severo e Lucas sono ancora in alto mare con le ricerche di Sol e Candela. Loro, però, non sono delle sprovvedute, e sanno difendersi!

Secondo le anticipazioni de Il Segreto donna Francisca continua ancora con il suo piano per impossessarsi del Jaral, ma il fatto che la piccola Beatriz sia sopravvissuta all’incendio sembra essere un imprevisto non da poco. Hipolito e Gracia sono vicini alla realizzazione del loro sogno: A Puente Viejo si celebra il matrimonio il loro matrimonio nella piazza del paese, e tutti i paesani partecipano!