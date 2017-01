Anticipazioni Una vita – Acacias 38 le trame di lunedì 30, martedì 31 gennaio e mercoledì 1 febbraio 2017. «Felipe dinanzi alle rivelazioni di Mauro». Clamorosi sono gli sviluppi annunciati dalle anticipazioni di Una vita – Acacias 38. L’ispettore Mauro San Emeterio, che aveva in precedenza arrestato Cayetana, ha anche confidato all’avvocato e suo amico Felipe – lasciandolo basito – i suoi sospetti sulla vera identità della presunta nobildonna. L’investigatore è anche riuscito a risalire alla vera Sotelo Ruz, la quale altri non è che Teresa Sierra, una graziosa maestrina che insegna ai trovatelli dell’orfanotrofio dove ella stessa è cresciuta.

Doloroso è lo scavo che Teresa ha compiuto – grazie alle rivelazioni del buon Mauro – nei meandri del suo passato, ma in verità non poco è emerso, e ora la giovane sta iniziando a comprendere il ruolo di Cayetana e Fabiana nella sua vita. Ma le anticipazioni di Una vita ci dicono anche che tra la Sierra e il bravo ispettore forse sta nascendo qualcosa di più di una semplice collaborazione per fare giustizia. È l’inizio di una love story? I due si baceranno?

Intanto, mentre Trini e Victor continuano a ‘monitorare’ i movimenti di Lourdes – che con ogni evidenza nasconde a tutti qualcosa di grosso – le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 mostrano che Leonor trova finalmente un accordo con l’editore Navas, che rinuncia a perseguirla per inadempienza contrattuale dopo aver cominciato a leggere i primi capitoli del nuovo romanzo che la bella scrittrice gli aveva consegnato a suo tempo: “Il bivio, volume secondo”.