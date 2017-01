Antonella Clerici: il look di oggi a La prova del cuoco, blusa blu e jeans!

Antonella Clerici: il look della puntata di oggi martedì 30 gennaio 2017. Torna con il lunedì La prova del cuoco con Antonella Clerici e la sua allegra comitiva di cuochi. Oggi una puntata speciale con una sfida altrettanto speciale! Scopriamo intanto il look della puntata di oggi 30 gennaio 2017 della bella conduttrice bionda, oggi più in forma che mai…

Il look di Antonella Clerici nella puntata del giorno.

Per Antonella Clerici un look scuro in blu con sottogiacca bianco. La conduttrice nella puntata di oggi ha optato per l’abbinamento blu e jeans, sportivo ma elegante al tempo stesso. Nella puntata di oggi 30 gennaio 2017 della trasmissione del mezzogiorno di Rai 1 ci siamo molto divertiti ad assistere alla mega sfida di Carnevale tra due squadrone: l’Emilia Romagna con Alessandra Spisni e Daniele Persegani e la Toscana con Cesare Marretti e Luisanna Messeri. Altro momento esilarante l’arrivo dell’imprenditrice chimica Elisabetta che è stata messa alla prova con gli involtini alla pizzaiola dallo chef Riccardo Facchini.

