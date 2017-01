Caterina Balivo, il look back and white a Detto Fatto oggi, 30 gennaio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, lunedì 30 gennaio 2017. Caterina Balivo torna su Rai 2 per aprire un’altra settimana in compagnia della trasmissione Detto Fatto, l’amato programma che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14. Ogni giorno vengono proposti tanti tutorial interessanti, ed inoltre ammiriamo gli outfit scelti dalla conduttrice. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, Caterina balivo ha scelto di indossare un completo originale e sbarazzino. Caterina ha optato per una t-shirt bianca con dettagli dorati e con una stampa, ed una gonna nera lunga con spacco. A completare il look sono delle graziose sneakers bianche.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, lunedì 30 gennaio 2017.

Caterina Balivo ha scelto uno styling capelli raffinato ed elegante. La bella conduttrice di Detto Fatto ha scelto, tra i tagli di capelli in voga, un long bob che per la puntata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, ha deciso di portare con piega liscia, per un effetto chic.