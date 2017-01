Classifica e risultati Serie A alla 22° giornata ed il prossimo turno di campionato. Turno di campionato favorevole all’Inter e, soprattutto, alla Juventus che vola a +4 dalla Roma e a +6 dal Napoli, con una partita ancora da recuperare. Nella partita delle 12:30, Torino e Atalanta pareggiano 1-1 con i gol di Iago Falque al 16′ e Petagna al 66′. Nel secondo tempo i nerazzurri sfiorano più volte il 2-1 con Kurtic, ma è decisivo il portiere granata Hart. La Juventus vince 2-0 a Reggio Emilia, nella migliore partita della sua stagione a livello di qualità di gioco. Sblocca il risultato Higuain su assist di Alex Sandro al 9′. Raddoppia il tedesco Khedira al 25′ sfruttando un velo di Dybala e concludendo col destro.

I bianconeri, sempre col nuovo modulo 4-2-3-1, dominano la partita e sfiorano più volte il gol del 3-0, senza rischiare quasi niente. A Genova cade rovinosamente la Roma, che dopo tre partite senza subire gol ne prende tre dalla Sampdoria. Protagonista della partita il colombiano Muriel (un assist e un gol su punizione) che fa soffrire particolarmente il sostituto di Manolas, Vermaelen, preferito al greco per scelta tecnica. Inutili le reti di Bruno Peres e Dzeko al 5′ e al 66′. I giallorossi protestano per un rigore non fischiato al 96′ per un fuorigioco di Dzeko, che però parte da posizione regolare.

E’ crisi nera per il Milan di Montella (5 punti nelle ultime 5 partite), che perde 2-1 a Udine contro i bianconeri di Del Neri. Rossoneri in vantaggio con Bonaventura all’8′, che raccoglie l’ennesimo assist di Suso. Al 31′ Thereau pareggia sfruttando un clamoroso svarione di Locatelli davanti alla difesa. Al 73′ il trequartista argentino De Paul segna il 2-1 definitivo battendo un colpevole Donnarumma, ma il Milan protesta perché tre minuti prima lo stesso De Paul si era reso protagonista di un brutto fallo su De Sciglio che meritava il rosso diretto. Pareggio spettacolare (3-3) a Firenze tra Fiorentina e Genoa, dove i due figli d’arte (Federico Chiesa e Giovanni Simeone) segnano 3 gol.

Vittoria importante per il Crotone, che in casa batte l’Empoli 4-1 e riapre la sfida salvezza. Finisce 1-1 la sfida di metà classifica tra Cagliari e Bologna, con i gol di Destro al 64′ e Borriello al 90′. Infine il Napoli di Maurizio Sarri non riesce ad approfittare della sconfitta della Roma e pareggia in casa con il Palermo di Diego Lopez. Vantaggio di Nestorovski al 6′ e pareggio di Mertens al 66′, su papera del portiere rosanero Posavec (autore comunque di un’ottima partita). Al 92′ Insigne sbaglia clamorosamente il gol del 2-1 a tu per tu col portiere.

Risultati alla 22° giornata di Serie A: Lazio-Chievo 0-1, Inter-Pescara 3-0, Torino-Atalanta 1-1, Sassuolo-Juventus 0-2, Udinese-Milan 2-1, Sampdoria-Roma 3-2, Cagliari-Bologna 1-1, Crotone-Empoli 4-1, Fiorentina-Genoa 3-3, Napoli-Palermo 1-1.

Classifica aggiornata alla 22° giornata di Serie A: Juventus 51 (una partita in meno), Roma 47, Napoli 45, Inter 42, Lazio 40, Atalanta 39, Milan 37 (una partita in meno), Fiorentina 34 (una partita in meno), Torino 31, Udinese 28, Chievo 28, Sampdoria 27, Bologna 27 (una partita in meno), Cagliari 27, Genoa 25, Sassuolo 24, Empoli 21, Crotone 13 (una partita in meno), Palermo 10, Pescara 9.

Prossimo turno (23° giornata di Serie A): (Sabato 4 febbraio 2017) Bologna-Napoli (20:45); (domenica 5 febbraio 2017) Milan-Sampdoria (12:30), Chievo-Udinese, Genoa-Sassuolo, Pescara-Lazio, Empoli-Torino, Atalanta-Cagliari, (tutte alle 15:00), Palermo-Crotone (18:00), Juventus-Inter (20:45); (martedì 7 febbraio 2017) Roma-Fiorentina (20:45).