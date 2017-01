Detto Fatto, i tutorial e le anticipazioni di oggi, lunedì 30 gennaio 2017: cucina, moda. Torna oggi, lunedì 30 gennaio 2017, Caterina Balivo con la sua frizzante trasmissione Detto Fatto, in onda dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2. Oggi vedremo tanti tutorial interessanti: vediamo qualche anticipazione. A Detto Fatto torna Flavio Angiolillo che ci rivela altre gustorse ricette di cocktail: oggi Flavio propone il Moscow Mule e ci rivela anche una sua gustosa variante. Molte telespettatrici hanno risposto all’appello per realizzare insieme un calendario di Detto Fatto, e Marco Scorza ha aiutato a realizzare questo lavoro. Vediamo sfilare 12 look, uno per ogni mese, e ci saranno 12 scatti fotografici che andranno a formare il calendario di Detto Fatto!

Detto Fatto, i tutorial del 30 gennaio 2017; nail art, make up, cucina.

Detto Fatto di oggi, lunedì 30 gennaio 2017 prosegue con la nail artist Mariella Gerardo che propone una nail art di estrema tendenza: la sideways french nail art. Si tratta di una manicure molto raffinata in cui la lunetta sarà verticale anziché orizzontale. Anna Borrelli a Detto Fatto propone un nuovo ed interessante tutorial di cucito, e ci insegna a realizzare un cappello basco. A Detto Fatto il bravissimo Alioscia Mussi ci insegna come realizzare un make up illuminante con trucchi quali l’illuminate ed il blush. Lo chef Simone Lapadula a Detto Fatto propone un’ottima ricetta: si tratta dei Pop profiteroles al cioccolato e al caffè!