Guida tv completa di martedì 31 gennaio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda martedì sera, 31 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la Tim Cup 2016/2017. Su Canale 5, invece, vedremo il film Philomena. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di martedì gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la Tim Cup, i quarti di finale a San Siro tra l’Inter di Stefano Pioli e la Lazio. Su Rai 2 verrà trasmesso Boss in incognito. Torna in prima serata Nicola Savino con un’altra avvincente puntata con un nuovo boss che vedremo travestirsi e mischiarsi tra i suoi dipendenti per valutare qual è la qualità del lavoro e per conoscere meglio il suo personale. Su Rai 3 verrà trasmesso il varietà Agorà, programma condotto da Gerardo Greco in cui verranno commentate notizie di attualità e di politica con la partecipazione di giornalisti, politici ed esperti.

La guida tv di martedì 31gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film The guardian – salvataggio in mare. Jake segue un corso d’addestramento per aereosoccorritore. Una volta divenuto a tutti gli effetti guardacoste, Jake deve affrontare la sua prima missione con il collega Ben: deve salvare due uomini rimasti bloccati in una caverna. Ad un certo punto Jake si trova su un peschereccio che sta per affondare Ben va in suo soccorso ma perde la vita per aiutare il suo collega. Su Canale 5 andrà in onda il film Philomena. Philomena, 50 anni prima, ha concepito un bambino, nato in un convento dove la donna si è trovata costretta ad uno stato di segregazione che la portera alla decisione di dare il figlio in adozione. Su Italia 1 andrà in onda, invece, il telefilm Supergirl. Un gruppo di rapinatori, attraverso l’utilizzo di armi aliene, sfidano Supergirl.

Guida tv: i programmi tv di martedì 31 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Martedì sera, 31 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il programma di attualità e di approfondimento condotto da Giovanni Floris Di martedì.