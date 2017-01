Hotel Rigopiano: le ultime news e aggiornamenti, da oggi il sequestro. Scatterà oggi il sequestro dell’Hotel Rigopiano, il resort distrutto da una valanga il 18 gennaio scorso. Mentre l’Italia è stretta nel dolore delle celebrazioni dei funerali delle 29 vittime della tragedia, è il momento di individuare le responsabilità della strage del Rigopiano.

Hotel Rigopiano: aggiornamenti ad oggi 30 gennaio 2017.

Secondo quanto riportato dal Centro saranno oggi sul luogo i tre consulenti della procura pronti per effettuare i rilievi utili ai fini dell’indagine. Gli ingegneri nominati dal procuratore Cristina Tedeschini e dal pm Andrea Papalia studieranno non soltanto l’hotel e la struttura ma anche tutta l’area della valanga, dunque un’area di ampia estensione. Ci sono dubbi e domande che meritano dei chiarimenti e che questa inchiesta dovrà risolvere: dalle concessioni degli ampliamenti alle allerte valanghe non considerate, alle mancate riunioni delle commissioni valanghe per la sicurezza. Le vittime, i sopravvissuti e le loro famiglie attendono risposte.

Intanto sono state celebrate le esequie delle vittime della valanga. La cantante Arisa, senza clamore mediatico, è apparsa ai funerali dei coniugi di Castel Frentano (Chieti), Luciano Caporale e Silvana Angelucci. La cantante, nascosta tra le persone in chiesa ha intonato ‘L’amore della mia vita’, il suo brano, come omaggio ai due coniugi che avevano postato il video mentre cantavano la canzone.