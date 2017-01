Isola dei Famosi 2017: Alessia Marcuzzi condurrà il reality show dall'Honduras? ecco tutta la verità...

Isola dei Famosi 2017: Alessia Marcuzzi in Honduras. Questa sera andrà in onda la prima puntata dell’Isola dei famosi. L’appuntamento è per le ore 21.20 circa su canale cinque. Alla conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi accompagnata quest’anno da Stefano Bettarini, in Honduras, e Vladimir Luxuria in studio. Su Instagram la conduttrice ha postato un video che riprende Cayos Chochinos. Segno che la puntata di questa sera vedrà Alessia Marcuzzi condurre da L’Isola 2017? La 44enne romana si è limitata a commentare così sui social: “Ebbene si…sono partita anche io!!! Isola sto arrivandoooo”. Alessia Marcuzzi non ha svelato se condurrà dall’Honduras, oppure il filmato risale a qualche giorno fa, mantenendo alta la curiosità dei fans.

Sono, però, di due ore fa le notizie ufficiali a smentita della conduzione dall’Honduras da parte di Alessia Marcuzzi del reality show dell’Isola dei Famosi 2017. Una foto su instagram la immortala negli studi affiancata dal registra. La didascalia è di ulteriore conferma: “Scherzetto! Non sono partita…sono in studio con il regista robycenci a provare per stasera!!! Ci vediamo su Canale 5 con l’isoladeifamosi”

Isola dei Famosi 2017: i primi flirt tra i naufraghi?

Intanto la suspense cresce intorno a L’isola dei famosi 2017. Nel cast spiccano nomi del calibro di: Raz Degan, Samantha De Grenet, Eva Grimaldi, Nathalie Caldonazzo, Massimo Ceccherini, Giulio Base, Moreno, Simone Susinna, Dayanne Mello, Giacomo Urtis, Andrea Marcaccini, Nunzia Coppola e Milena Mastromarino. Intanto già non è partita la prima puntata che già vagano nell’aria le voci dei primi flirt tra i concorrenti di questa dodicesima edizione del reality show. La prima presunta coppia di quest’edizione è decisamente particolare: i protagonisti di queste voci, infatti, sono Moreno, il rapper lanciato da Amici, il talent show di Maria De Filippi, e Malena, attrice pornografica lanciata da Rocco Siffredi, anch’egli ex naufrago dell’Isola. Questo rumor è partito direttamente dalla conduttrice di quest’edizione, Alessia Marcuzzi, che è stata intervistata durante l’ultima puntata andata in onda di Verissimo, il programma di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Mi sono arrivate delle voci ma non so quanto siano vere o no, anche perché non possiamo essere stati nelle loro camere, che Moreno e Malena, la pornodiva, si piacciano… Però non lo so, non ho visto con i miei occhi e non posso confermare. Moreno era bello arzillo quando abbiamo fatto le foto…”.