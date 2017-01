Isola dei Famosi 2017: il personale e divertente in bocca al lupo a Raz Degan da parte di Paola Barale..

Isola dei famosi 2017, le ultime news e anticipazioni: il concorrente più famoso tra tutti Raz Degan. Raz Degan è uno dei naufraghi più conosciuti dell’Isola dei Famosi e uno degli ultimi concorrenti annunciati dalla produzione dello reality show che partirà stasera, 30 gennaio 2017, su canale cinque. Sono tanti i dubbi che ruotano intorno alla possibilità che l’ex di Paola Barale riesca a completare il suo percorso sull’Isola dei Famosi 2017. In un’intervista a Verissimo in presenza di Silvia Toffanin il concorrente Dell’Isola ha, infatti, dichiarato di soffrire di alcuni problema alla schiena: spera che tutto ciò non sia debilitante e si sforzerà a dare il suo contributo per quello che potrà. Per proteggersi dall’umidità si porterà un materassino e dell’alpaca che lo terranno caldo nonché una fit ball per fare esercizi. In più il sole e il nuovo aiuteranno il nostro Raz Degan a non abbandonare l’ Isola dei Famosi 2017?

Isola dei Famosi 2017, le ultime news e anticipazioni: il personale augurio di Paola Barale al suo ex .

In occasione della serata di apertura della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2017, l’ex compagna di Raz Degan ,Paola Barale, ha deciso di fare un in bocca al lupo davvero speciale.La barale ha infatti postato sul suo instagram una foto di Raz con tanto di didascalia: “.. E adesso si’..,sono davvero fatti tuoi”. Tanti i commenti dei fan tra chi gli augura la vittoria e di chi invece è contrario alla sua partecipazione. La storia d’amore tra i due non fu affatto breve.

E ora? Per quanto riguarda l’amore? Sempre nell’intervista a Verissimo Raz Degan confidò che dopo la fine della love story con Paola Barale, non ha ancora trovato l’anima gemella: “Dopo quattordici anni meravigliosi, ora sono single”, ha rivelato, aggiungendo: “È difficile stare con me perché son sempre via». La sua prossima avventura si chiama Isola dei Famosi”. E per quanto riguarda l’inizio della sua nuova esperienza? Ecco quanto ha dichiarato: “Di natura sono un po’ timido, vado per fare un’esperienza di vita e per sfidare me stesso con una cosa che non ho mai fatto. Non è un mio obiettivo vincere”. L’esperienza non lo spaventa: “Ho vissuto in Paesi del Terzo Mondo dove la gente non ha veramente niente da mangiare. La convivenza con altri naufraghi che non conosco sarà l’ostacolo più difficile da superare, per il resto non ho problemi”.