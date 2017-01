Isola dei Famosi 2017: rinviata la prima puntata causa mal tempo....

Isola dei Famosi 2017: il rinvio della prima puntata causa maltempo. La prima puntata dell’Isola dei Famosi in debutto stasera su canale cinque ha dovuto già chiudere i battenti per le, già annunciate, condizioni meteorologiche avverse che ha reso impossibile la messa in onda della trasmissione. Prove e scalette è tutto rinviato per domani sera 31 gennaio 2017 sempre su canale cinque alle 21.25. La nuova edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi con Vladimir Luxuria e Stefano Bettarini rispettivamente nel ruolo di nuovi opinionista e inviato è stato rinviato nella prima serata di domani. Stando a quanto era possibile leggere su Dagospia anticipava già che l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2017 di stasera sarebbe potuta essere posticipato a causa del maltempo. Ecco quanto riportato: “Pioggia, freddo e tempeste tropicali si stanno abbattendo sull’Isola dei Famosi. A rischio la prima puntata che andrà in onda stasera”.

Isola dei Famosi 2017: Alessia saluta i naufraghi e rinvia l’appuntamento a domani 31 gennaio 2017.

La conduttrice Alessia Marcuzzi si è ritrovata dunque ad andare un “po’ a ruota libera”: giusto il tempo di salutare i naufraghi, accertarsi su come stessero, confrontarsi con il suo “Betta” (Stefano Bettarini inviato) e far sapere ai concorrenti che avranno a disposizione un kit per trascorrere la turbolenta notte. Non è la prima volta che la diretta con l’Isola è messa a rischio dal maltempo: basti ricordare l’edizione del 2015, quando i naufraghi non riuscirono a sbarcare in Honduras per colpa del mare in tempesta e del forte vento.