L'Isola dei famosi 2017 Ed. 12, al via stasera: le anticipazioni, le novità e la diretta

Isola dei famosi 2017 Ed. 12: le novità e le anticipazioni. L’attesa è finita: l’Isola dei famosi 2017 Ed. 12 incomincia stasera, lunedì 30 gennaio 2017, con tantissime novità. Durante la conferenza stampa del reality, il capoprogetto Cristiana Farina ha rivelato alcune anticipazioni innovative che fanno quest’edizione dell’Isola molto interessante. I concorrentui, quast’anno, dovranno ripercorrere la storia evolutiva dell’uomo, a partire dall’era in cui l’uomo viveva nelle caverne per poi passare, attraverso un’evoluzione che avverrà in caso di superamento di alcune prove, all’epoca del fuoco, a quella del metalli per poi tornare, successivamente, alla civiltà.

Isola dei famosi 2017 Ed. 12, Stefano Bettarini è già in Honduras.

Stefano Bettarini quest’anno sarà l’iniviato de L’Isola dei famosi 2017 ed è già da qualche giorno in Honduras, come dimostrano alcune foto che ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram. L’ex calciatore ha scritto: “Aspettando i naufraghi… Work in progress”. Per scoprire quali sono tutte le novità di quest’edizione dell’Isola dei Famosi 2017, non vi resta che seguire insieme a noi la diretta a partire dalle 21.10!